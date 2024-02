Marco Travaglio ospite a ‘Muschio Selvaggio’ di Fedez: botta e risposta molto acceso

Ci sono inviti a un certo tipo di trasmissioni che sembrano progettati per scatenare un polverone o per accendere polemiche nel pubblico. Nel caso di Fedez e il suo Muschio Selvaggio (il podcast più seguito in Italia, da diversi anni) un invito non dovrebbe essere “previsto” come un problema per la propria trasmissione. Nel caso dell’ultima puntata, quella che ha visto la partecipazione del giornalista e fondatore de ‘Il Fatto Quotidiano’, Marco Travaglio, c’era da aspettarsi i fuochi d’artificio.

Nell’eccezionale puntata di Muschio Selvaggio che è sembrata predisposta per suscitare polemiche, Daniele Capezzone e Marco Travaglio, avversari di lunga data e rispettivamente direttore di ‘Libero’ e de ‘Il Fatto Quotidiano’, si trovano al tavolo del podcast video. Alla conduzione, come di consueto da pochi mesi a questa parte, ci sono Fedez e Mr. Marra. I nomi degli ospiti preannunciano spettacolo assicurato.

La puntata, uscita il 19 febbraio, inizia con una riflessione sul ‘berlusconismo’ (“Che cosa ci ha lasciato?”, aveva domandato Fedez), ma prende una piega diversa portando al conflitto l’ospite Travaglio e il conduttore Fedez. Parlando della nota giornalista Selvaggia Lucarelli, Travaglio incalza il rapper: “È la tua ossessione, ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi”. Afferma il direttore del Fatto:

Non mi piace fare i processi agli assenti. Fedez sta sui c*****i alla Lucarelli perché ha pizzicato Chiara Ferragni. Io di Selvaggia Lucarelli ne vorrei avere 20. Tutti i giornali seri vorrebbero averne 20, perché una che ti fa gli scoop ripresi da tutti, la vorresti avere. Lei piace quando prende quelli di destra, non piace quando prende quelli di sinistra. […] Trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana per quelli che mentono tutti i giorni ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola.

Secondo Fedez, Selvaggia Lucarelli, non dice la verità e a volte risulta anche dannosa. Si discute, infatti, anche di Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta suicida dopo le segnalazioni e il debunking effettuato dal compagno della social influencer, Lorenzo Biagiarelli. Travaglio, però, sulle “patenti di verità” incalza ancora il rapper.