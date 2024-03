Fedez dall’operazione al pancreas per un tumore alle emorragie interne: il post parla chiaro

Sono passati solo cinque mesi dalle emorragie interne che lo hanno colpito. Ricorderete l’ingresso in ospedale Fedez tra mille voci di corridoio, l’urgenza, l’emergenza e gli allarmismi. Poi l’uscita dall’ospedale al fianco della moglie Chiara Ferragni, tornata da lontano per lui. Sembrano davvero altri tempi.

Il rapper, adesso, sui social rassicura i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Con un messaggio su Instagram, il rapper ha annunciato di aver finalmente ripreso peso e di stare gradualmente tornando alla sua vita normale.

Lo scorso settembre, Fedez era stato sottoposto a due trasfusioni in seguito a un’emorragia interna causata da due ulcere. Da allora, non ha mai nascosto le sue fragilità, aprendosi totalmente e con coraggio ai suoi follower su temi come il tumore, la depressione e l’importanza della salute mentale. Tutti temi che hanno reso la sua persona ancora più interessante e complessa di quanto apparisse in precedenza ai fan e ai semplici estimatori “di passaggio”.

Inoltre, il rapper ha pubblicato un post sui social con le foto di due anni fa: lo ritraggono in ospedale con bende e cerotti. I fan hanno notato che in questo post “ricordo” manca proprio la sua, ormai, ex moglie.

Nel frattempo, i rumors sulla crisi con Chiara Ferragni si fanno sempre più decisi su quanto sia insanabile la rottura. In occasione della festa del papà, l’imprenditrice digitale non ha fatto alcun riferimento al rapper sul suo profilo Instagram. Persino il compleanno del figlio Leone è stato festeggiato separatamente. Entrambi i genitori erano presenti al party, ma hanno pubblicato foto sui loro profili l’uno senza l’altro.

Il compleanno di Leone è stato il primo evento di famiglia a confermare visivamente la crisi coniugale della coppia. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, Fedez non vivrebbe più con la famiglia nel loro attico milanese. Non solo: non sembra voler tornare indietro, oltre al fatto che abbia cercato (e forse trovato) casa negli ultimi giorni. La spaccatura tra i due si fa sempre più evidente. Persino la volontà di non pubblicare più sui social il volto dei figli potrebbe diventare una nuova battaglia legale.