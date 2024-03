“Il mio nuovo nido” Fedez, la nuova dimora dove accoglierà i suoi “veri e unici amori”: l’annuncio

Fedez ha trovato una nuova casa, un luogo più adatto per trascorrere del tempo con i suoi due figli. Il rapper, infatti, si è detto entusiasta della sua scelta. Le settimane dopo il caso mediatico della crisi con la moglie, le indiscrezioni continue, costanti, sulla vita privata della coppia più seguita d’Italia, non accennano a diminuire. Ciò che sembra profilarsi è, però, un orizzonte pacifico, contraddistinto da un’insolita e irreale calma.

Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora.

Dopo una meticolosa ricerca durata alcune settimane, il rapper ha finalmente scelto un appartamento di 400 metri quadri in Piazza Castello a Milano. Una location senza dubbio strategica che gli permetterà di rimanere vicino ai suoi figli, Leone e Vittoria, i due gioielli più preziosi che Fedez sta crescendo insieme alla ex compagna Chiara Ferragni.

La scelta di Milano non è casuale. La città, come ben sappiamo, è infatti il centro nevralgico della vita di Fedez, sia dal punto di vista professionale che personale. Qui l’artista e imprenditore ha la sua base lavorativa, i suoi amici e la sua famiglia.

L’appartamento scelto da Fedez è situato in un palazzo storico e offre una vista mozzafiato sul Capoluogo lombardo. La casa dispone di ampie stanze, una cucina moderna e un terrazzo dove Fedez potrà rilassarsi e godersi il sole.

Non è chiaro se Fedez abbia già traslocato nella casa. Tuttavia, è probabile che lo faccia a breve, in modo da poter iniziare a vivere questa nuova fase della sua vita. Principalmente per avere uno spazio adatto alle esigenze dei suoi due figli.

La scelta di una casa così grande e lussuosa ha fatto già storcere il naso a qualcuno, che ha accusato Fedez di ostentare la sua ricchezza. Il rapper non ha mai sofferto troppo questo genere di accuse, anzi, ha sempre dimostrato di essere una persona generosa e altruista. Una superstar come lui non può solo permettersi un certo tipo di status symbol, come una dimora invidiabile; è soprattutto una questione di stile.