Fedez e Chiara Ferragni in crisi: arriva la risposta inequivocabile del cantante

Dopo quasi due mesi Fedez torna a mostrare la consorte, Chiara Ferragni, nelle sue storie. Segnali di distensione in casa Ferragnez?

Chiara Ferragni, la più famosa imprenditrice e influencer italiana, sembra aver trascorso una domenica solitaria a casa, ma le apparenze celano nuovi sviluppi in casa Ferragnez. Fedez, infatti avrebbe pubblicato una storia che mostra proprio lei con la figlia Vittoria. Uno spiraglio di luce sulla crisi nera che sembravano passare Ferragni e il marito.

L’imprenditrice dei social media sta vivendo un periodo di cambiamento dopo aver raggiunto l’apice della sua carriera con partecipazioni come quella al Festival di Sanremo. La sua fortuna sembra ora attraversare una fase complicata. Tutta colpa del caso Balocco e la crisi di follower.

È ancora troppo vivido nella memoria di tutti l’episodio dello scorso dicembre, quando Chiara Ferragni si è trovata al centro di un’accesa polemica a seguito della collaborazione con Balocco. L’impatto negativo sui suoi social non si è fatto attendere, con una significativa perdita di follower oltre che di altre problematiche legate alla sua immagine. Una situazione che sembrava averla colta di sorpresa.

In questo periodo così burrascoso, sembrava che il supporto del marito, Fedez, stesse scemando. Il rapper, infatti, sembrava essersi distanziato dalla controversia, sottolineando la vita di ognuno da individuo autonomo.

Questa circostanza ha alimentato voci di una possibile crisi tra i due, divenendo argomento di discussione tra i fan. Chiara Ferragni ha interrotto la pubblicazione di foto sui social per circa un mese e al suo ritorno ha trovato un’atmosfera meno calorosa. La presenza di Fedez nelle sue foto si è affievolita, fino a scomparire del tutto per quasi due mesi. Da un po’, la coppia non appariva più insieme, suscitando sospetti di una crisi matrimoniale.

Intanto, sembra che Fedez fosse anche meno presente in casa, visto anche il viaggio a Miami. Questa crisi sembrava quindi andare oltre le mere speculazioni. Ma la sorpresa è arrivata e ha scioccato molti fan quando sul profilo Instagram di Fedez è apparsa una storia che vede ritratte a casa proprio la Ferragni e la figlioletta Vittoria in braccio.

Per Chiara Ferragni resta comunque un periodo complicato, con una serie di eventi che stanno mettendo a dura prova la sua immagine pubblica. In ogni caso, qualunque cosa voglia comunicare questa storia, anche se evidentemente è un segno di distensione, Chiara e Federico restano una coppia e come ogni relazione hanno alti e bassi.