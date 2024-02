Fedez e Chiara Ferragni pizzicati insieme: scoppia il gossip sulla coppia

Le ultime storie della coppia Ferragnez mettono nuovamente in dubbio la chiusura (irreparabile?) della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Ci sono ulteriori elementi che consentono di indagare ancora su questa love story che sta davvero trattenendo col fiato sospeso milioni di fan. I due sarebbero apparsi insieme e con un’aria apparentemente distesa.

Fedez torna da una giornata importante, quella in cui ha portato un tema di grande rilevanza davanti a centinaia di studenti presso il Circolo dei lettori di Torino. Si è parlato di salute mentale, un tema molto caro al rapper, sia per esperienze personali che per campagne di sensibilizzazione portate avanti negli ultimi anni. All’evento, pur mettendo da parte la questione della separazione, non è mancata occasione per notare altri dettagli utili al gossip sulla coppia.

Fedez, infatti, riappare in pubblico con la fede all’anulare, dopo averla rimossa nei giorni precedenti. La sua decisione di rimetterla o meno è oggetto di speculazioni. Lo sappiamo già, al centro delle sue preoccupazioni ci sono i figli, Leone e Vittoria, rispettivamente di 5 e 2 anni, e la volontà di tutelarli.

Ma le storie di oggi e un’anonima segnalazione su un avvistamento portano ancora una volta a dubitare della rottura, definitiva o organizzata che fosse. Infatti, Fedez e Chiara Ferragni testimoniano sui social di aver accompagnato insieme Leone a scuola e di averne apprezzato i disegni realizzati in classe. Sui social, d’altronde, traspare tutto l’affetto e l’orgoglio dei genitori.

Secondo la segnalazione che riporta l’avvistamento presso la scuola, pare che i due non sembrassero affatto in un momento di allontanamento o di gelo. La fonte, dunque, sarebbe confermatissima dalle numerose storie che entrambi, Fedez e Chiara Ferragni, hanno pubblicato nelle ultime ore. La crisi è dunque superata?

Chiara Ferragni torna anche sui social per parlare con i follower, nel modo più semplice, chiedendo con domanda aperta sulle storie “Come state”. Pur essendo l’anno del Toro (come afferma un suo follower che le ha risposto), afferma l’imprenditrice che “Quest’anno è tutto tranne che l’anno fortunato per il Toro [ndr. il segno zodiacale della Ferragni]”.

I dubbi restano. Alcuni pensano sia tutta una farsa, un complotto organizzato per distrarre le masse dai casi giudiziari. Altri sono convinti che la crisi fosse annunciata e che al momento sia davvero un momento delicato. Noi speriamo che Fedez e Chiara Ferragni tornino a essere semplicemente i “Ferragnez”.