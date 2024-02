Fedez e Chiara Ferragni sarebbero stati separati in casa da tempo: il nuovo retroscena choc

Da ormai diverse settimane si discute riguardo alla presunta crisi nella relazione dei Ferragnez. Non si trattava di semplici speculazioni ma di accurate analisi sulla “vita social” di Fedez e Chiara Ferragni. Ma ci sarebbe dell’altro, adesso che la separazione sembra essere definitivamente confermata.

Secondo i pettegolezzi, le tensioni tra Chiara Ferragni e Fedez avrebbero avuto inizio già circa un anno fa, in seguito ai discussissimi eventi avvenuti al Festival di Sanremo. Il riferimento va alle scene rimaste nella memoria di molti in cui, in diretta, praticamente in mondovisione, Fedez baciava sul palco Rosa Chemical durante la sua esibizione.

Per un periodo si è mormorato che la coppia fosse sull’orlo della separazione, poi improvvisamente i diretti interessati hanno ricominciato a mostrarsi insieme. Tutto rientrato dunque, o forse no? Dopo la malattia del rapper, sembrava che tutto fosse tornato alla normalità. Il momento di vicinanza proprio per la preoccupazione dell’imprenditrice per il marito era importante e palesato su tutti i canali social e televisivi. Tra Chiara e Federico sembrava tutto tornato alla calma.

Tutto però è rimasto quasi “in attesa” finché non è scoppiato lo scandalo del “pandoro gate”. In questa situazione, secondo le voci, il cantante non avrebbe sostenuto sua moglie come lei avrebbe voluto, causando così una nuova frattura. Fedez avrebbe dato la colpa a Ferragni della distruzione della stabilità e della serenità in casa.

Nonostante la coppia abbia cercato di consolidare il legame festeggiando insieme il San Valentino, ieri mattina è esplosa la notizia diffusa inizialmente da ‘Dagospia’. Secondo il portale, Chiara Ferragni e Fedez si sono separati definitivamente e lui ha anche lasciato la casa. Non solo: pare che i Ferragnez siano stati separati in casa per più di un anno.

Fedez, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, avrebbe dormito in un’altra stanza negli ultimi 12 mesi. Chiara Ferragni avrebbe anche contattato un noto avvocato specializzato in divorzi per ottenere un consulto sull’affidamento dei figli.