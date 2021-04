Il rapper lancia la sua nuova linea di smalti e dopo due minuti il sito è in crash

Mercoledì 21 aprile il rapper Fedez ha lanciato la sua nuova linea di smalti ‘Noon’ e, sin da subito, il progetto si è rivelato un successo. In collaborazione con Layla Cosmetics, una parte del ricavato delle vendite sarà devoluta a Pangea Onlus, associazione che sostiene le vittime di violenza domestica e i loro bambini.

Da tempo testimonial di Layla Cosmetics, Fedez ha lanciato la sua nuova linea di smalti ‘Noon’, in collaborazione con tale brand. Subito dopo l’apertura delle vendite il sito è andato in crash. Infatti, dopo soli due minuti, il sito si è bloccato per i troppi accessi.

Questa è la descrizione della linea di semipermanenti che si può leggere sul sito di Layla Cosmetics:

Semipermanente NooN. Durata fino a 4 settimane. Stesura facilitata dal comodissimo ed esclusivo pennello medio-grande Layla Cosmetics. Studiato per un’equilibrata flessibilità, con setole perfettamente tagliate. Per questa speciale limited edition, Layla rivisita, nella grafica e nel materiale, il classico flacone da 10 ml. Fedez sceglie un packaging in materiale sostenibile e compostabile al 100%.

Per quanto riguarda il costo, sul sito è riportato il prezzo di un singolo smalto che equivale a 17,75 euro. Se invece preferite il kit, in questo caso il costo è di 68,80 euro.

Sin dall’inizio il progetto si è rivelato un vero e proprio successo. Infatti, dopo soli due minuti dal lancio della linea di smalti semipermanenti il sito è andato in crash per i troppi accessi. Da qui le lamentele di alcuni utenti che non sono riusciti ad acquistare i semipermanenti firmati da Fedez.

Oltre a ciò, è molto piaciuta anche la campagna pubblicitaria utilizzata per lanciare la nuova linea di smalti. Lo spot è stato realizzato da Luis Sal e si presenta come un divertente video pubblicitario stile anno ’90. Questi sono alcuni dei commenti di alcuni utenti relativi alla pubblicità:

Non è possibile, sembra uno spot degli anni 90. Stupendo.

