Fedez intercettato da Pomeriggio Cinque, le prime dichiarazioni in televisione: cosa ha dichiarato

Quella che si definisce ancora una “presunta” crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è la notizia bomba del momento. Si tratta della rivelazione più interessante delle ultime ore, anche se da settimane si parlava di una crisi palese e ravvisata da diversi osservatori del mondo del gossip, e anche andando ben oltre il campo del gossip.

Le voci sulla fine dei Ferragnez, nonostante si attendano ancora delle smentite ufficiali da qualcuno dei due, hanno rapidamente catturato l’attenzione del pubblico. La fine della storia tra Fedez e Ferragni è, infatti, il principale argomento di discussione nei notiziari televisivi e nei talk show.

Ebbene, ci sono novità molto succulente a proposito della fame di gossip del pubblico. Fedez farà la sua prima apparizione su Pomeriggio Cinque nella puntata di oggi, venerdì 23 febbraio. Il rapper sarà intervistato da un inviato del programma, proprio oggi. Un’istantanea pubblicata sul sito DavideMaggio.it, si vede un giornalista Mediaset che prova a parlare con Fedez, e il tutto avviene per strada.

Fedez viene fermato e scambia semplicemente una stretta di mano con il giornalista. Al momento non sono chiare le sue parole in risposta alla situazione, ma pare che Fedez sia visibilmente in difficoltà davanti alle domande del giornalista. Per saperne di più, bisognerà aspettare proprio le 16.50, l’orario di inizio del programma su Canale 5 condotto da Myrta Merlino.

Questo incontro tra Fedez e Merlino segue un “movimentato” precedente risalente alle settimane scorse, durante la vicenda dei pandori Balocco. In questa occasione Fedez aveva criticato il programma per l’eccessiva attenzione nei suoi confronti, oltre che per gli appostamenti sotto casa. Myrta Merlino aveva risposto già in diretta a tali accuse.

Quanto a Chiara Ferragni, le sue prime dichiarazioni in diretta televisiva arriveranno il 3 marzo, quando sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il conduttore aveva annunciato la partecipazione dell’imprenditrice al programma proprio mentre circolavano le voci sulla fine della relazione tra Ferragni e Fedez. Dopo molti anni di matrimonio e due figli, la storia di questa coppia famosissima arriva, forse, a essere conclusa anche sulle maggiori reti. La scelta di Ferragni di apparire da Fazio, un contesto televisivo carico di ottimi legami, sembra fatta anche proprio in risposta alle critiche prevedibili (e arrivate a destinazione) del Codacons.