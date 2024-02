Chiara Ferragni si sfoga con un video su TikTok: “Sono piena di tutte le sfighe”

Bufera su Chiara Ferragni e la sua famiglia. Ormai da mesi l’influencer è sotto attacco sotto ogni aspetto. Da diversi mesi il nome dell’imprenditrice riecheggia sui siti di gossip e di attualità. L’ultima notizia, che ha sconvolto moltissimi fan dell’influencer e imprenditrice, è quella della separazione dal marito Fedez. Ma, di certo non meno importante, tutti gli sviluppi legati all’accusa a suo carico di truffa aggravata. Proprio in merito a questo, Chiara Ferragni pubblica un video di sfogo su TikTok che viene viasualizzato in poco tempo da moltissimi fan.

Chiara Ferragni TikTok

Chiara Ferragni, influencer ed imprenditrice italiana, è recentemente finita al centro di scandali e gossip. Molti di questi sono legati alla sua vita sentimentale, mentre altri, a quella lavorativa. Infatti, dopo i recenti scandali legati alle vendite per beneficenza, l’imprenditrice digitale si trova a dover affrontare molte situazioni difficili. Ad aumentare le difficoltà, la separazione dal marito Fedez, che nessuno dei due ha smentito, fatto che ha convinto ancora di più i fan sulla loro rottura.

In merito alla separazione si vocifera che i primi problemi siano sorti dopo il Festival di Sanremo dello scorso anno. Già da diversi giorni, tutti i fan avevano notato l’assenza di Fedez dalle foto di famiglia, ed il cambio di immagine del profilo Instagram della donna. Ad aumentare i dubbi, il viaggio del rapper a Miami solo con la sua assistente, e l’assenza di Chiara alle sfilate di moda di Milano.

Per quello che riguarda le accuse a suo carico, nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza, su richiesta del PM di Milano, erano entrati nelle sedi aziendali di Chiara Ferragni. Prelevando diversi documenti che riguardano la vendita delle uova di pasqua, dei pandori e delle mascotte con le sue sembianze. Chiara non ha mai commentato tutte queste vicende, ma oggi, sembra aver ceduto.

Chiara Ferragni pubblica su TikTok un video di sfogo, dove ironizza sulle sue recenti vicende. Il video, guadagna più di 1 milione di visualizzazioni in pochissimo tempo. Altrettanti i commenti, molti dei quali negativi, che puntano a denigrare ed offendere l’influencer.