Fedez, le cose si mettono male, un gesto del cantante fa infuriare le sorelle Ferragni: cosa sta succedendo

La telenovela dei Ferragnez tiene ancora banco, e non poteva essere diversamente per la coppia più seguita d’Italia. Questa volta, però, non si tratta di una nuova stagione della loro serie tv ma di un affare che riguarda il resto della famiglia Ferragni e Fedez. Il perché? Sembra che l’ombra di questa traumatica separazione si stia allungando, andando a coinvolgere sempre di più i cari e le persone più vicine a Chiara Ferragni. Nuovi indizi social alimentano il mistero e gettano dubbi sulla gravità della situazione nella coppia.

Fedez ha cambiato la foto profilo. Si tratta di un piccolo step ma, come ci hanno abituato i personaggi dello spettacolo, e come sappiamo benissimo anche noi, questa “mossa” è un cambiamento importante. Il cambio del rapper è avvenuto mentre Chiara Ferragni era a New York per lavoro. Il rapper sostituisce l’immagine di famiglia con un suo scatto. Un gesto che ricalca quello di Chiara all’inizio della crisi, forse richiamando l’attenzione su nuovi dissapori.

Un messaggio in musica tra le stories su Instagram, da parte del rapper, è l’ennesimo step che lancia messaggi forti e chiari, non solo ai giornali ma anche alla diretta interessata. Fedez, infatti, ha pubblicato due volte la canzone “L’hai voluto tu”, sottolineando alcuni versi che potrebbero essere interpretati come un messaggio criptico per la moglie. Il testo parla di incomprensioni e di come si può essere “non capiti”.

Ma il vero scoop arriva grazie alle sorelle Ferragni che prendono le distanze social. Infatti, Valentina e Francesca hanno smesso di seguire Fedez su Instagram. Un gesto che, seppur non definitivo, alimenta le ipotesi di una frattura in famiglia. Il “unfollow” da parte del rapper sarebbe ricambiato.

Fedez, d’altronde, sarebbe l’accusato di un qualche tradimento. Non mancano personaggi in grado di accendere un putiferio, come con le accuse di Elisa De Panicis, influencer ed ex gieffina, che sostiene di aver visto Fedez baciare una donna alla Fashion Week di Parigi. Tanti piccoli elementi tempestano questa crisi coniugale, tra foto cancellate, messaggi sibillini e accuse infamanti, capaci solo di rendere l’atmosfera solo più confusa.

Il caso mediatico non accenna a placarsi. La vicenda Ferragnez si conferma un vero e proprio psicodramma social, con milioni di persone che seguono con attesa ogni nuovo sviluppo.