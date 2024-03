Fedez, un gesto social sembrerebbe essere rivolto proprio a Chiara Ferragni: cosa ha fatto il cantante

Fedez ha recentemente condiviso una storia sui suoi account social che non lascia spazio a interpretazioni. Secondo molti, la sua comunicazione sembrerebbe collegata alla crisi con Chiara Ferragni.

Il breve soggiorno a Rozzano, in una giornata importante per la moglie, quella dell’intervista serale da Fabio Fazio, è stato già simbolicamente importante. Il ritorno alla città della sua infanzia e adolescenza, una passeggiata sul viale dei ricordi insieme al presente, i figli, porta con sé molti significati che vanno al di là della mera esigenza logistica.

Da diverse settimane, Fedez e Chiara Ferragni sono al centro dell’attenzione mediatica. È noto che stanno attraversando una profonda crisi coniugale, con il rapper che si è trasferito in un altro appartamento, quello dove viveva con la sua ex Giulia Valentina. Solo poche ore fa, nella serata del 3 marzo, però, durante un’intervista a Che Tempo Che Fa, Chiara Ferragni ha confermato per la prima volta le difficoltà che lei e suo marito stanno vivendo. L’influencer, ospite da Fabio Fazio, ha affermato:

Purtroppo non è una strategia. Si pensa sempre che ci sia un team di esperti, che io sia una stratega, che decidiamo, ‘io e mio marito ci allontaniamo’, ma non è così. Non è una strategia. […] Ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non tagliamo i ponti da un momento all’altro. È un momento di crisi, ne abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte, ma vediamo, ora non so.