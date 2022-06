Prima e dopo, Fedez mostra la cicatrice tre mesi dopo l'operazione per la rimozione del tumore neuroendocrino del pancreas: le foto

Da quando ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas, Fedez non si è mai nascosto. Ha condiviso le sue paure, i momenti in ospedale prima e dopo l’operazione e il rientro a casa.

Ha sempre raccontato di aver fatto questa scelta per condividere quello che sta attraversando con tutte quelle persone che si trovano in una situazione simile e che hanno paura. Ha condiviso gli audio dallo psicologo, i momenti in cui confessava che la sua paura più grande, era il fatto che i figli avrebbero potuto non ricordarsi di lui. Ma il rapper è stato criticato per aver reso pubbliche le sedute. Si è difeso dai giornalisti che hanno parlato di narcisismo, spiegando di averlo fatto per tanti motivi. Per sostenere le persone che si sentono esattamente così, ma anche per ricevere lui stesso una carezza pubblica.

Di certo, non è stata una bella esperienza la sua. Dopo la scoperta del tumore, ha cercato su google tutte le informazioni possibili ed ha capito che avrebbe davvero potuto morire.

Fedez e la scoperta del tumore

Oggi sono passati tre mesi dall’intervento all’ospedale San Raffaele di Milano e il cantante sta bene. Ha mostrato, recentemente, nelle sue storie su Instagram, la cicatrice post operatoria e la cicatrice adesso.

La differenza è davvero notevole: “Ci è voluto tanto lavoro, riabilitazione, fisioterapia e forza di volontà per arrivare pronto fino a questo giorno. Comunque vada non posso che essere felice di questo viaggio”.

Tre mesi fa, il cantante ha raccontato in lacrime di aver scoperto una brutta malattia e per giorni i fan sono stati in ansia in attesa che rendesse noto ciò che gli stava accadendo. Pochi giorni dopo, è arrivata la notizia che Fedez era stato operato e alla fine, la diagnosi del tumore neuroendocrino del pancreas.

Fortunatamente, il rapper ha scoperto la diagnosi in tempo e i medici sono riusciti a rimuovere il tumore e una parte dell’organo con un’operazione chirurgica.