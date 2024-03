Fedez mostra le immagini della vecchia casa prima di trasferirsi nella nuova: le velenose storie rivolte a Chiara Ferragni non sono passate inosservate

Tra le sue storie più recenti, Fedez non perde l'occasione per fare un riferimento amaro e, forse, anche una battuta lanciata all'ex moglie Chiara Ferragni.

La favola dei Ferragnez è bella che giunta al capolinea, e sembra quasi strano poterlo affermare con certezza. La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, che è al centro di tantissimi dibattiti social, su riviste e giornali, va avanti da settimane e si fa sempre più profonda e le loro strade. Tutto ciò che appare, per il momento, sono due vite destinate a dividersi per cercare felicità altrove.

Fedez, come è noto, ha lasciato la casa di famiglia e si è trasferito in un nuovo appartamento in zona Piazza Castello a Milano. Tra le sue storie Instagram, il rapper si mostra alle prese con l’arredamento della nuova dimora, chiedendo ai suoi follower consigli per il letto dei bambini.

Sto cercando il letto dei bambini per la casa nuova, secondo voi questo è bello, bellissimissimo o chiamereste gli assistenti sociali?

La scelta ironica di un letto a forma di mostro con denti aguzzi e occhi neri ha scatenato l’ilarità dei fan, ma non ha mancato di alimentare le speculazioni sulla rottura con Chiara. In effetti, tra le storie, Fedez ironizza anche sulla sua cabina armadio, decisamente più spartana rispetto a quella di lusso che aveva nella casa di famiglia.

Stiamo parlando di quella stanza, mostrata spesso e con orgoglio proprio dalla sua ex compagna. Un modo per sdrammatizzare o una velata frecciatina alla ex moglie? “Cabina armadio, già mi manchi”, suona come una battuta amara per Fedez e probabilmente anche un riferimento grande come una… cabina armadio. Anche i riferimenti al design su cui “non capisce niente” sembrano tutti portare a un’unica conclusione: una nuova vita sta iniziando senza quel tocco di classe Ferragni.

Nelle ultime settimane, Fedez si è dedicato ad altre attività, come la partecipazione alla gara del Mugello con la Ferrari numero 8. Un modo per distrarsi dalle preoccupazioni, sicuramente. Già in passato, però, aveva pubblicato delle storie tra nostalgia e un generico “ritorno alle origini”. Non è mancato qualche blando riferimento alla sua relazione conclusa con Chiara Ferragni. Non stupirebbe leggere anche una frecciatina.

Intanto, Chiara Ferragni si concentra sui figli e sul lavoro. La sua assenza dai social in questi giorni è eloquente e lascia trasparire un momento di grande difficoltà. Eppure la strategia sembrava cambiata in una presenza maggiore nei commenti, per i fan, ma il silenzio alimenta una certa apprensione.