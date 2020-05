Fedez scherza sul suo cambio look Il cantante scherza sul suo cambio look, mette lo smalto alle unghie

Nuovo taglio e nuove unghie per Fedez… quest’ultimo ironizzando su i cambi di look che girano sul web in questi giorni, ha deciso di farsi le unghie usando uno smalto colorato e tagliandosi di netto i capelli.

È arrivato a casa dei Ferragnez il suo barbiere, che posizionandosi sul terrazzo di casa degli sposi, da come abbiamo visto dalle storie su Instagram, ha aggiustato i capelli del rapper.

Tra le varie foto postate dall’influncer c’è anche quella che ha coinvolto il web in cui Fedez si mostra completamente calvo con sotto una didascalia con scritto “Vi piace il mio nuovo taglio?” e i suoi followers sono rimasti senza parole per lo scatto pubblicato. Successivamente si scopre però che era tutto uno scherzo per i suoi followers, tuttavia la sua foto aveva già fatto il giro del web.

Successivamente arriva la storia delle unghie in cui Fedez dice: “Ragazzi sono anch’io tentato di farmi delle unghie in questo modo” riferendosi alle unghie della moglie e così poi se le è fatte fare.

Tuttavia non prima di aprire un scenetta con Chiara Ferragni: “Sono fighe così, sono molto tentato anche perché hanno un’utilità funzionale: se le hai sporche non si vedono, insomma, nascondono lo sporco che hai sotto le unghie”.

Successivamente ha passato la lima sulle unghie poiché Chiara non sopportava il rumore che la lima produce. Il risultato finale e stato postato in seguito sul profilo di Chiara Ferragni riscontrando un gran successo. I risultato è piaciuto moltissimo ai fan.

Questo è uno dei tanti siparietti che i Ferragnez hanno postato sui loro profili, a cui ormai siamo abituati e che hanno fatto innamorare i loro fans. Su i loro profili sono ancora presenti tutti i loro scherzi che fanno morire dal ridere l’intero web. A casa Ferragnez non ci si annoia mai.