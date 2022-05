Sono passati mesi dall’operazione per la rimozione del tumore neuroendocrino del pancreas. Fedez poche ore fa ha annunciato di aver ricevuto un’altra bella notizia e di sentirsi davvero fortunato. Quell’esperienza così paurosa gli ha cambiato la vita e gli ha insegnato ad apprezzare i valori importanti.

Durante la presentazione di Love Mi, il concerto di beneficenza che si terrà il prossimo 28 giugno alle 18:00, a Piazza del Duomo (Milano), il rapper è tornato a rompere il silenzio sulla malattia.

Mi ritengo fortunato perché è arrivato l’esame Istologico e non ha preso i linfonodi. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs. La fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire tanto cu*o… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori. Va tutto bene, comunque, sono stati rimossi duodeno, cistifellea e un pezzo di intestino.