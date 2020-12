Chiara Ferragni spoilera il nome della secondogenita? Tanti utenti lo hanno creduto, per un intervento dell’influencer numero uno d’Italia sui social network. Sembrava si fosse lasciata sfuggire il dettaglio per errore. Il marito Fedez ha così preso campo, chiarendo l’accaduto.

Chiara Ferragni: un lapsus rivelatore?

Mentre la star del web era intenta a giocare con Leone, al piccolo è caduta la sua bambola e Chiara ha esclamato: “Povera Rachele”. Diversi follower hanno dunque immaginato che si trattasse della sorellina in arrivo, notizia immediatamente smentita da Fedez con un post. Bombardato dalle domande se sul serio chiameranno Rachele la seconda figlia, il rapper ha prontamente negato.

Top secret

In realtà, è il nome della bambola di Leo, non della sorellina. Poi Federico ha ironicamente aggiunto che la battezzeranno Gennara. Insomma, i seguaci hanno preso il più classico degli abbagli, fraintendendo il nome della bambola con quello della nascitura dei Ferragnez! Di comune accordo, la star della musica e l’altrettanto celebre dolce metà hanno deciso di tenere top secret il nome della bambina finché non verrà al mondo. Questione di scaramanzia?

Intanto, le scommesse impazzano tra gli ammiratori, davvero desiderosi di scoprire quale scelta farà la coppia. I precedenti invitano a pensare che non ricorreranno ad un’opzione banale, ma si sapranno, in qualche modo, contraddistinguere per la loro originalità.

Niente viaggio negli States

La secondogenita è attesa a metà marzo e nascerà in Italia, a differenza del fratello maggiore. A causa dell’emergenza sanitaria i Ferragnez hanno preferito evitare di mettersi in viaggio e rimanere accanto alla famiglia, così da avere pure un po’ d’aiuto col piccolo Leone, nel momento in cui la bimba vedrà la luce.

Chiara Ferragni: permane il mistero

Una volta annunciata la gravidanza con una tenera immagine condivisa in rete, Chiara Ferragni tiene puntualmente aggiornati i fan sugli ultimi sviluppi. Il nome, tuttavia, resta un mistero!