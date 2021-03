Fedez piange in ospedale dopo la nascita della piccola vittoria: il video

Dopo la nascita di Vittoria, papà Fedez piange in ospedale e Chiara Ferragni lo riprende in un video

Nelle ultime ore non si legge altro sul web: è nata la piccola Vittoria. Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia più seguita sui social, non ha potuto non condividere la grande emozione. In particolare, papà Fedez, che ha pianto in diretta Instagram, ripreso dall’influencer.

Non è la prima volta, che il rapper mostra le sue emozioni sul web. Si è commosso in passato e anche recentemente, durante il Festiva di Sanremo. Ma quelle di oggi sono lacrime di gioia, lacrime che rigano il suo volto nel vedere quel piccolo e bellissimo essere indifeso, stretto forte tra le sue braccia. L’emozione di essere diventato papà di una meravigliosa principessa. Ecco il video del commovente momento, pubblicato dalla Ferragni nelle sue storie Instagram:

Questa mattina, i Ferragnez hanno pubblicato la prima foto di Baby V. Con questo nome tutti hanno imparato a conoscerla durante la gravidanza. Si, perché Chiara e Fedez hanno deciso di tenere il nome nascosto fino al giorno della nascita. E adesso lo hanno finalmente svelato! La piccola Vittoria, nello scatto, indossa un cappellino bianco e rosa ed è avvolta in una copertina, tra le braccia della mamma nel letto d’ospedale.

In pochissime ore, il post ha raggiunto migliaia di utenti e quasi 130 mila commenti. Fedez ha voluto ringraziare tutti, per i tanti messaggi ricevuti e per il supporto che gli è arrivato in questo giorno così importante.

Grazie per tutti i messaggi e tutto l’affetto che ci state dando. Un abbraccio a tutti.

Un’altra emozione è arrivata dopo un video del piccolo Leone. Il bambino è a casa e ha mandato un videomessaggio a mamma e papà, per dire loro che li sta aspettando e che sta aspettando con amore anche la sua sorellina: