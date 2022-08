The Ferragnez, chi guadagna di più tra Chiara Ferragni e Fedez? Il mistero è stato svelato

Senza ombra di dubbio i Ferragnez, ovvero Chiara Ferragni e Fedez, sono tra le coppie più amate del web. In queste ultime ore i due si sono lasciati andare ad una confessione riguardo la vita privata. Tramite una diretta Instagram, infatti, Chiara Ferragni e Fedez hanno rivelato chi tra i due guadagna di più.

Sui social ormai sono seguiti da milioni di persone con i quali condividono momenti non solo della loro vita professionale e lavorativa ma anche di quella privata. Stiamo parlando dei Ferragnez che in questi giorni si trovano ad Ibiza dove stanno trascorrendo delle vacanze da sogno.

La coppia è solita confrontarsi spesso con i followers i quali pongono ai due le più svariate domande. Durante una diretta Instagram un utente ha chiesto loro chi due due guadagni più dell’altro. La risposta dei Ferragnez a riguardo non è tardata ad arrivare. Queste sono state inizialmente le parole di Fedez:

Non faccio il casalingo, che è comunque un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara.

Il cantante ha poi coinvolto nella conversazione sua moglie, affermando:

Ovviamente non è tardata ad arrivare la risposta dell’imprenditrice digitale che si è esposta riguardo la questione con queste parole:

Dai, diciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. No, non lo so dai. Ferragnez power diciamo. Viva il matriarcato. Ma dai ragazzi, non è il mio mantenuto. Lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto.