Non smette di far parlare di sé Rosa Chemical, che bacia Fedez, dopo averlo portato sul palco, durante la finale del Festival di Sanremo 2023. Non solo tante trasgressioni per lui, ma anche tanti punti al FantaSanremo, dal momento che ha fatto di tutto un po’ per permettere a chi lo ha scelto nelle squadre di guadagnare punti preziosi e sperare in extremis di scalare la classifica generale e delle varie leghe.

Dopo aver “sconvolto” il teatro dell’Ariston durante la serata cover, cantando America di Gianna Nannini con un gioco erotico in bella mostra in mano, ecco che l’interprete di Made in Italy ha deciso di continuare a stupire tutti quanti.

Il cantante si è mostrato sul palco durante la serata del Festival di Sanremo 2023 con tanti dettagli che fanno pensare a una volontà di raggiungere più punti possibili al FantaSanremo. A iniziare dagli occhiali da sole, bonus Dargen, e ai luccichini sui guanti.

Durante l’esibizione di Made in Italy, in occasione della serata finale del Festival di Sanremo 2023, Rosa Chemical ha deciso di osare. Oltre ad essere sceso in platea per cantare la sua canzone, guadagnando così punti al FantaSanremo, ecco che ha preso Fedez e ha deciso di trascinarlo con sé sul palco per esibirsi in una performance davvero unica.

Fedez non sa assolutamente cosa deve fare e sembra anche un po’ imbarazzato. Poi Rosa Chemical twerka e dà anche un bacio in bocca al marito di Chiara Ferragni. Tra l’altro influencer è proprio presente in questa serata come co-conduttrice accanto a Gianni Morandi e Amadeus, dopo il debutto della prima serata del Festival della canzone di italiano.

Rosa Chemical bacia Fedez. E non sarebbe la prima volta tra i due

Tra l’altro non è la prima volta che i due si baciano. Il rapper, infatti, sarebbe stato ripreso qualche mese fa da Alessandro Borgia, mentre bacia sulle labbra, in un bacio amichevole, proprio Rosa Chemical.

MADE IN ITALY DI ROSA CHEMICAL MOMENTO PIÙ ALTO DI SANREMO#Sanremo2023 pic.twitter.com/0fkrli8EzI — Talete 🇪🇺🏳️‍🌈 (@Talete20) February 11, 2023

Insomma, i due ci avrebbero preso davvero gusto. Chissà cosa ne pensa… non Chiara Ferragni, ma il direttore di rete, che ieri sera è fuggito perché Fedez voleva baciarlo (ripiegando poi su una spettatrice ignara tra il pubblico).