Fedez rompe il silenzio e commenta l’intervista di Chiara Ferragni: cosa ha dichiarato il cantante

In quest’ultimo periodo Fedez e Chiara Ferragni stanno facendo molto parlare di sé. Dopo la separazione, molte le voci , alcune delle quali smentite. Oggi però, il cantante ha deciso di rompere il silenzio dopo l’intervista di Chiara a Che tempo che fa. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Fedez parla ai microfoni di Pomeriggio 5

La storia d’amore che ha fatto sognare migliaia di italiani tra Fedez e Chiara Ferragni si è ormai conclusa da qualche settimana. Dopo i recenti scandali che li hanno riguardati, la loro rottura ha attirato molta attenzione. Lo scorso 3 marzo Chiara Ferragni è stata ospite da Fazio a Che tempo che fa domenica 3 marzo. Fedez ha rilasciato poche interviste e si è esposto poco sulla vicenda della separazione, chiedendo in diverse occasioni di rispettare la sua privacy. Oggi però ha deciso di parlare liberamente ai microfoni di Pomeriggio 5.

"Della mia vita pubblico e nascondo quello che voglio"#Fedez in esclusiva a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/mnz9dIAEmj — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 5, 2024

Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5, è riuscito ad intercettare il cantante sotto casa sua. Nelle precedenti interviste Fedez aveva sempre ribadito che la sua priorità assoluta sono i figli. Oggi, in rifermento alla sua privacy rispetto alla vicenda dice:

“Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo”

"Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri"#Fedez in esclusiva a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/iYfU0prmom — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 5, 2024

L’inviato ha chiesro al cantante della fede al dito, dal momento che è stata oggetto di scandalo in diverse occasioni. Fedez leggermente stizzito dalle domande, ha ironizzato sull’importanza di questa vicenda, facendo presente che le persone dovrebbero trovarsi un hobby diverso dalla loro vita privata. Al momento il cantante non sembra disposto a voler spiegare la situazione con Chiara. Molto probabilmente capirà lui quando sarà il momento migliore per raccontare al mondo ciò che sta provando.