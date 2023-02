Chi era la donna che Fedez ha baciato in mezzo al pubblico durante l'esibizione con gli Articolo 31? Lo spiega lui in una diretta Instagram

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, Fedez ha cantato con gli Articolo 31, facendo sorridere e divertire il pubblico.

Il cantante, durante l’esibizione, si è recato in mezzo al pubblico, ha preso per mano una donna, l’ha abbracciata e le ha dato un bacio. Il web si è subito scatenato. Non era la mamma di Fedez, allora chi era quella donna? Diverse le ipotesi sui social, finché lo stesso cantante, in una diretta su Instagram, non ha svelato il mistero.

Volevo baciare Stefano Coletta, non l’ho trovato e ho ripiegato sulla signora nel pubblico.

Si tratta quindi di una sconosciuta, una spettatrice che ha avuto il piacere di ricevere un bacio sulla guancia dal conduttore di Muschio Selvaggio.

Fedez ha ammesso di essere un “po’ brillo” dopo quella travolgente serata e non ha perso occasione, come ogni volta, di chiamare Chiara Ferragni e dirle pubblicamente quanto sia fiero di lei.

Fedez critica Anna Oxa nella diretta Instagram

Il rapper, mentre parlava in diretta con Trash italiano, ha deciso, come lui stesso l’ha definita, di sganciare una “bomba” su Anna Oxa.

Anna Oxa è stata davvero maleducata. C’era una scaletta di artisti, che dovevano fare le prove e ha saltato la scaletta. Eravamo lì ad aspettare due ore e ha saltato la fila. È stata davvero maleducata e sono stato tentato dal dirglielo. Non ci si comporta così. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono lì a lavorare quanto te?

Italian duo Articolo 31 with Italian singer Fedez perform on stage at the Ariston theatre during the 73rd Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 10 February 2023. The music festival will run from 07 to 11 February 2023. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Ci ha pensato Chiara a fermarlo e a chiedergli di smetterla e di chiudere il discorso. Così Fedez ha concluso:

Non volevo fare polemica, dicevo solo come sono andati i fatti. Non ho paura di dire la verità.

Il messaggio durante l’esibizione con gli Articolo 31

Un mix dei loro successi degli anni ’90. Gli Articolo 31, accompagnati da Fedez, hanno riportato indietro negli anni tutti gli italiani, durante la loro esibizione sul palco dell’Ariston.

Non hanno perso occasione per lanciare una provocazione a Giorgia Meloni, cantando: “Giorgia legalizzala”.