Festival di Sanremo, Chiara Ferragni lancia una frecciatina all’ex fidanzato durante il suo monologo: ecco cosa ha detto

Chiara Ferragni è stata senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa della prima serata del Festival di Sanremo andata in onda. Per la sua prima volta sul palco dell’Ariston l’imprenditrice digitale ha scelto di recitare un monologo scritto da lei stessa e rivolto alla sé bambina. Inutile dire che le parole di Chiara hanno emozionato ed hanno lasciato tutti senza parole.

Il monologo che Chiara Ferragni ha recitato durante la prima serata del Festival di Sanremo è uno degli argomenti più chiacchierati di queste ultime ore. Come già anticipato, l’imprenditrice digitale ha voluto scrivere e leggere davanti a milioni di telespettatori una lettera alla sé bambina.

Nonostante le sue parole abbiano fatto emozionare tutti, sono stati molti coloro che non potuto fare a meno di notare, nel testo scritto dalla fashion blogger, una frecciatina rivolta al suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli. Per chi non lo sapesse, la fashion blogger ha acquistato con il suo ex fidanzato la società ‘The Blond Salad’.

Queste sono state le parole in cui molti utenti del web avrebbero visto nei confronti dell’ex fidanzato di Chiara Ferragni una vera e propria frecciatina:

Noi donne siamo abituate a farci piccole di fronte a uomini insicuri, e te lo dice una che ha accettato persino che qualcuno si prendesse il merito di averla inventata e ha lasciato che questa fosse la narrazione per anni, prima di rendersi conto che tutto questo fosse sbagliato.

Oggi Chiara Ferragni e il suo ex fidanzato hanno interrotto ogni tipo di rapporto. Inoltre l’imprenditrice digitale non si è mai espressa in merito alla fine della relazione.

Chiara Ferragni e l’abito indossato per la lettura del monologo

A tutti non è passato inosservato il particolare abito che l’imprenditrice digitale ha indossato durante la lettura del suo monologo. Nel dettaglio, Chiara ha tenuto a precisare che su di esso è stato eseguito un disegno del suo corpo.

A riguardo queste sono state le sue parole: