Fedez in questo ultimo periodo ha vissuto giorni molto difficili a causa di due ulcere, che gli hanno provocato un’emorragia. Per fortuna ora sta bene ed è anche potuto tornare ad X Factor, per il suo lavoro da giudice, dopo che in tanti si avevano messo in dubbio la sua presenza.

CREDIT: SKY X FACTOR

Il famoso rapper italiano circa un anno e mezzo fa, aveva subito un delicato intervento al pancreas, a causa di un brutto male, scoperto quasi per caso. Tutto per lui sembrava essere risolto.

Tuttavia, lo scorso 29 ottobre mentre era a casa con i figli, è avvenuto l’impensabile. Nella sua intervista con Il Corriere della Sera ha detto che ha iniziato a stare male ed all’improvviso ha perso i sensi.

Da qui il tempestivo intervento dell’ambulanza ed il ricovero in ospedale. I medici dai controlli, hanno scoperto che aveva due ulcere ed un’emorragia. Per questo lo hanno sottoposto ad un intervento e poi a delle trasfusioni.

Pochi giorni dopo, i dottori hanno scoperto una nuova emorragia. Quindi per lui c’è stato bisogno di un nuovo ingresso in sala operatoria e di ulteriori trasfusioni.

Per fortuna, tutto si è concluso per il meglio per Fedez. Questo perché circa una settimana dopo, è potuto tornare a casa ed è tornato a stare bene.

Le prime dichiarazioni di Fedez ad X Factor

Nei giorni in cui il rapper era ricoverato in ospedale, era in dubbio anche il suo ritorno alla trasmissione televisiva di Sky, vista la situazione. Però pochi giorni fa Fedez ha avuto la possibilità di tornare.

In occasione di questo momento per lui così importante, c’erano anche dei giornalisti che hanno voluto sapere come stava. Il cantante ha rispondendo alle domande ha detto:

“Sto meglio, altrimenti non sarei qui. Sono anche molto contendo di esserci!” Nei giorni di ricovero con lui c’era sempre sua moglie Chiara Ferragni, che era in Francia per la Parigi Fashion Week ed ovviamente è tornata a casa in anticipo.