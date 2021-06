Gli oltre 500mila follower che seguono Martina Stella su Instagram, ieri hanno ricevuto dalla loro beniamina una notizia davvero bellissima. La splendida attrice toscana ha pubblicato infatti una foto nella quale mostra al mondo intero il suo pancino ormai ben visibile. Sta per diventare mamma per la seconda volta e ha voluto condividere questa grande gioia con tutti i suoi fan.

Per tanti anni è stata una delle attrici più apprezzate d’Italia. Classe 1984, era già diventata mamma per la prima volta 9 anni fa della piccola Ginevra. A darle la gioia in quel caso fu Gabriele Gregorini, che all’epoca era anche il suo hair stylist.

I due ufficializzarono la loro relazione nel 2011 e l’anno successivo diedero alla luce la loro prima bambina. Nel successivo 2014, però, i due decisero di prendere strade diverse, pur restando in ottimi rapporti per il bene di Ginevra.

La vita sentimentale di Martina Stella ha avuto alti e bassi. Le sue relazioni più importanti sono state con Valentino Rossi, Lapo Elkan e Primo Reggiani. Ma è con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia che pare abbia trovato finalmente la felicità e stabilità che cercava da tempo.

I due sono insieme dal febbraio del 2015 e si sono sposati nel settembre del 2016. Oggi, il loro amore sta per essere coronato dalla nascita del loro primo figlio insieme.

Il post di Martina Stella per annunciare la gravidanza

Credit: therealmartinastella – Instagram

Due foto bellissime e una lunga didascalia nella quale Martina ha espresso tutta la sua felicità per il lieto evento. Queste le sue parole ai fan:

Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia ❤️ La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!! Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi..e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo

Credit: therealmartinastella – Instagram