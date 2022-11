Ferragnez nella bufera: il museo chiude solo per loro lasciando fuori chi ha pagato il biglietto

Nel corso delle ultime ore Chiara Ferragni e Fedez si sono ritrovati al centro di una nuova bufera mediatica. Qualche giorno fa i Ferragnez hanno trascorso il pomeriggio presso il ‘Museum of Dreamers’ di Milano. Inutile dire che l’imprenditrice digitale e suo marito hanno condiviso i divertiti momenti sui loro canali social, scatenando l’ira di tutti. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Chiara Ferragni e Fedez ormai sono soliti condividere qualsiasi momento della loro giornata. Qualche giorno sui loro canali social sono apparsi degli scatti e dei filmati che hanno mostrato la famiglia Ferragnez al completo nel ‘Museum of Dreamers di Milano’. Le immagini hanno però fatto infuriare il web per un motivo ben preciso: scopriamo insieme quale.

Stando a quanto emerso sul web, pare che moltissime persone si siano lamentate accanendosi contro i Ferragnez. Sono stati molti coloro che hanno denunciato il fatto di essere stati costretti a fare la fila all’esterno del museo, chiuso al pubblico per la presenza dell’imprenditrice digitale e della sua famiglia.

Questo sono alcune delle parole di denuncia scritte dagli utenti del web:

È stata una delusione arrivare al museo con la nostra prenotazione pagata e sentirci dire che a seguito del prolungamento del vostro evento privato non potevamo accedere. Il museo era completamente chiuso per la vostra presenza.

Oppure:

Siete genitori privilegiati con figli privilegiati e fin qui beati voi ma quando il vostro privilegio danneggia gli altri, fatevi un esame di coscienza, se ancora vi è rimasta, pagate il biglietto a chi è rimasto fuori e chiedete scusa.

E ancora:

Ma come si fa a osannare gente che se ne frega del prossimo?

Al momento Chiara Ferragni e Fedez hanno preferito rimanere in silenzio decidendo di non esporsi su quanto accaduto. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se l’imprenditrice digitale e suo marito faranno chiarezza in merito a questa vicenda che li vede protagonisti.