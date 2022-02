Festival di Sanremo 2022: perché Achille Lauro ha inscenato un battesimo dopo il suo brano

È stato proprio lui ad aprire il tanto atteso Festival di Sanremo 2022, Achille Lauro. Con il suo brano Domenica, il cantante è salito sul palco dell’Ariston a piedi nudi e a torso nudo, con un fiore rosa tra le mani e al termine dell’esibizione ha inscenato un Battesimo. Ma perché lo ha fatto?

Proprio lui ha svelato il suo gesto significativo con dei post sul suo profilo ufficiale Instagram:

Oggi 61 anni fa nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo. Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah.

Il battesimo, l’inizio di tutto, lo stesso palco, ma un diverso Achille Lauro. In un altro post Instagram, l’artista ha scritto:

Mi sono interrogato sul senso del mio essere, del mio essere di passaggio, del mio essere umano. Il palco è lo stesso di sempre. Io, invece, no.

Dopo la straordinaria esibizione, non sono mancati gli applausi, ma nemmeno le critiche.

I social esplodono di foto di Achille Lauro mentre inscena il Battesimo. C’è chi lo sostiene e lo ammira, come ogni anno e chi lo critica, per i suoi modi e per aver usato un Sacramento come il Battesimo.

Tra questi, il senatore di Fratelli D’Italia, Lucio Malan, che con un twitter ha commentato l’esibizione:

AchilleLauro profana il sacramento del battesimo mentre il coro gospel canta “AlleluXX”. Ma che bravo! Quelli che chiedono il rispetto e la tolleranza. Pagato con il canone! Vergogna! https://t.co/kM8AYOpxbG — Lucio Malan (@LucioMalan) February 1, 2022

Anche lo scorso anno, Achille Lauro ha accompagnato il Festival di Sanremo con le sue esibizioni fuori dal comune. Ogni sera con un diverso costume e un diverso significato.