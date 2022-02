Quest’anno sta accadendo qualcosa di diverso sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2022. Alcuni degli artisti in gara, al termine della loro esibizione, stanno pronunciando una parola: “Papalina“.

Ma perché lo fanno e soprattutto cosa significa? In molti conoscono già la risposta, ma alcuni non hanno mai sentito la parola Fantasanremo. Di cosa si tratta? Ve lo diciamo noi!

È un nuovo giochetto che sta spopolando tra gli italiani. Si tratta di un’applicazione con un determinato e simpatico regolamento che si basa proprio sul Festival di Sanremo 2022.

Ogni utente forma una squadra fatta da 5 artisti e sceglie un capitano. Si guadagnano e si acquistano punti a seconda di ciò che il cantante scelto fa o non fa sul palco. Una specie di fantacalcio dedicato alla kermesse canora italiana!

Se l’artista cade sul palco perdi punti, primo ed ultimo artista ad esibirsi guadagni punti, baci al pubblico guadagni punti, outifit monocromo + 10 punti, ombelico in bella vista + 5 punti, l’artista consegna fiori ad un altro + 10 punti, primo classificato + 50 punti, l’artista salta più di 2,37 m + 100 punti e molte altre bizzarre e simpatiche regole.

Tra queste c’è proprio quella che riguarda la parolina che molti artisti stanno pronunciando sul palco.

Se un artista pronuncia la parola “Papalina” sul palco dell’Ariston guadagna + 50 punti. Il bonus vale soltanto per la prima volta che la dice. Stessa cosa se il cantante in gara pronuncia la parola Fantasanremo, ma in questo caso guadagna + 25 punti.

Durante le prime due serate del Festival di Sanremo 2022, hanno pronunciato le parole Papalina e Fantasanremo gli artisti: Michele Bravi, Gianni Morandi, AKA 7even, Highsnob e Hu, Sangiovanni, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Le Vibrazioni…

Si attende ora la terza serata del Festival della canzone italiana, per l’esibizione degli altri artisti in gara.

L’ultima classifica non è stata molto apprezzata dal pubblico. In testa a tutti c’è Elisa, seguita da Mohamood & Blanco, La rappresentante di Lista, Dargen D’amico e Gianni Morandi.