Momenti di paura durante Viva Rai 2, cosa è successo a Fiorello in diretta

Sono stati senz’altro attimi di terrore durante l’ultima puntata di Viva Rai 2 per il presentatore e showman Fiorello. Il celebre conduttore Rai, recentemente protagonista di un’altra trionfale cavalcata sul palco dell’Ariston (e fuori dal teatro, al suo Aristonello) ha improvvisamente accusato un malessere durante la sua trasmissione.

Durante l’ultima puntata di Viva Rai 2, in diretta, Fiorello ha suscitato grande preoccupazione tra gli spettatori e generando un momento di panico generale. Ma cosa gli è accaduto mentre stava conducendo il programma di satira e informazione alla Rai?

Dopo la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Fiorello ha condiviso con il pubblico di “Viva Rai 2” il successo di Mahmood, Irama e Ghali. Come sappiamo, le canzoni di questi giovani artisti hanno raggiunto le vette delle classifiche, conquistando ascoltatori e radio. Stream a gogò per questi Big di Sanremo e della discografia italiana, e di questo si stava discutendo in trasmissione da Fiorello.

Durante la puntata, Fiorello ha dedicato del tempo alla lettura di alcune lettere scritte da bambini e ha anche salutato un membro dello staff assente per motivi di salute. Ma è proprio lui che ha riservato il momento più preoccupante per la salute di qualcuno in puntata.

La situazione si è fatta improvvisamente preoccupante quando a Viva Rai 2. Fiorello, il conduttore del programma insieme ai suoi due partner Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, ha sentito un malore in diretta. Il momento è stato vissuto subito con grande panico tra i colleghi e gli spettatori. Durante uno scherzo su una canzone creata durante una telefonata con sua madre, Fiorello ha interrotto bruscamente il suo sketch a causa di un improvviso mal di testa. In quel momento, lo showman, ha confessato di sentirsi male e di provare un dolore acuto alla testa.

Dopo l’insorgere dell’improvviso mal di testa, in un’atmosfera carica di apprensione durante la diretta di Viva Rai 2, Fiorello ha detto, lamentando le sue condizioni:

Mamma mia, mi sto sentendo male, l’ipofisi mi è arrivata qui davanti, c’è qualcosa che non va.

In seguito a momenti di paura, il conduttore Rai ha voluto rassicurare il pubblico e i colleghi, spiegando che si trattava di un lieve malessere. Poco dopo si è ripreso e ha voluto continuare la trasmissione. Fiorello ha ringraziato il pubblico in studio per il sostegno. Da grande intrattenitore, alla fine della puntata ha anche chiuso la diretta con una performance musicale. Un momento di paura, per fortuna, si è trasformato in una festa ricca di emozioni e divertimento.