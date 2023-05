Festival di Sanremo, brutte notizie per Amadeus, la decisione della Rai spiazza

Nel corso delle ultime ore il nome di Amadeus è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la Rai sta decidendo di togliere al conduttore il ruolo di direttore artistico nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Amadeus non sarà il direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo? Questa è la notizia che in queste ore sta circolando sulle pagine dei principali giornali e quotidiani. Il rumor è stato lanciato dal giornale ‘La Repubblica’ ed è diventato virale nel giro di pochi minuti.

Stando a quanto rivelato dal noto giornale, il tutto sarebbe dovuto da una decisione presa dalla nuova dirigenza Rai. Nel dettaglio, pare che ad Amadeus potrebbe essere tolto il ruolo di direttore artistico, mentre manterrebbe quello della conduzione. Ma quale sarebbe il motivo di questa scelta?

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano ‘La Repubblica’, pare che all’azienda non sarebbero per niente piaciute le critiche che il conduttore ha ricevuto durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo per via di alcune performance che alcuni dei Big in gara hanno portato sul palco dell’Ariston.

Nonostante l’insistenza della notizia, è importante sottolineare che al momento si tratta solamente di rumor senza basi fondate. La notizia in questione non è stata confermata né smentita dai diretti interessati i quali hanno preferito rimanere in silenzio e non commentare quanto sta circolando in merito alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Amadeus o la Rai forniranno ulteriori aggiornamenti in merito alla notizia a cui gran parte dei giornali e quotidiani hanno dedicato ampio spazio in queste ultime ore.