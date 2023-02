Festival di Sanremo, Chiara Ferragni e gli abiti indossati durante la prima serata: marca e prezzo

Dopo molta attesa ieri sera è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo. Inutile dire che Chiara Ferragni è stata la protagonista indiscussa della prima serata della kermesse musicale. In queste ore l’imprenditrice digitale sta facendo molto parlare di sé non solo per il monologo recitato ma anche per gli abiti sfoggiati.

Chiara Ferragni è stata la protagonista indiscussa della prima serata del Festival di Sanremo. L’imprenditrice digitale ha fatto la sua comparsa, scendendo le scale del Teatro Ariston, dopo l’esibizione di Gianmaria, il secondo Big in gara nella kermesse musicale. Inutile dire che l’abito sfoggiato dall’imprenditrice digitale ha attirato l’attenzione di tutti.

La fashion blogger più amata di sempre non è passata inosservata per la scritta incisa sulla stola bianca del suo meraviglioso abito:

Pensati libera.

Il primo abito che Chiara Ferragni ha sfoggiato durante la prima serata del Festival di Sanremo è un vestito nero a fascia caratterizzato da scollature molto evidenti.

Inutile dire l’abito sfoggiato dalla co-conduttrice del Festival di Sanremo ha attirato l’attenzione di tutti, soprattutto per quanto riguarda la marca e il prezzo. A riguardo, possiamo dire che il meraviglioso abito indossato dall’imprenditrice digitale porta la firma di Dior.

Per quanto riguarda il make up, invece, Chiara Ferragni ha optato per un trucco delicato e non particolarmente eccessivo. Il trucco della fashion blogger è stato realizzato da Manuele Mameli, il make up artist che da sempre segue la fashion blogger nei suoi eventi più importanti.

Festival di Sanremo, quanto costa il meraviglioso abito indossato da Chiara Ferragni

Ma veniamo al dunque. Come già anticipato, il vestito che Chiara Ferragni ha sfoggiato per la sua prima serata del Festival di Sanremo ha attirato l’attenzione di tutti soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Stando a quanto è emerso, pare che il prezzo dell’abito in questione oscilli tra i 20 e i 30 mila euro.