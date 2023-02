Festival di Sanremo, ecco perché Anna Oxa non era presente alla sfilata inaugurale

Ieri sera, dopo una lunga attesa, è andata in onda la prima sera del Festival di Sanremo. Protagonisti indiscussi dell’evento sono stati indubbiamente Amadeus, Gianni Morandi, Chiara Ferragni e i 14 Big in gara. Sin dall’inizio della manifestazione canora non sono potute mancare le polemiche. Tra le tante quelle in cui è stata coinvolta Anna Oxa.

Nel corso delle ultime ore il nome di Anna Oxa è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In seguito alle dichiarazioni rilasciate in merito al brano presentato al Festival, l’artista in questi giorni hanno fatto molto parlare di sé per l’assenza alla sfilata inaugurale del Festival di Sanremo e che tutti non hanno potuto fare a meno di notare.

I motivi dell’assenza di Anna Oxa alla serata inaugurale della manifestazione canora più attesa dell’anno sono stati chiariti da Amadeus. Durante la conferenza stampa prima il direttore artistico del Festival di Sanremo ha cercato di dare alcuni chiarimenti in merito alle voci circolanti sulla Big in gara.

Festival di Sanremo: Amadeus spiega perché Anna Oxa era presente alla sfilata inaugurale

Nel dettaglio, il conduttore ha spiegato che l’assenza di Anna Oxa alla sfilata inaugurale del Festival è stata legata, purtroppo, ad alcuni problemi di salute. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Anna ha avuto la febbre, stava prendendo l’antibiotico. Credo che il suo timore, visto il freddo, fosse quello di stare all’aperto.

Dal momento che circola voce secondo cui la cantante avrebbe un contenzioso con l’azienda, i giornalisti erano curiosi di sapere se la sua assenza alla sfilata fosse in qualche modo legata a questo fatto.

Le parole di Amadeus sono state poi ribadite anche dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta il quale ha preso parola ed ha anche lui confermato che l’assenza della cantante alla sfilata inaugurale del Festival non riguardano il contenzioso che l’artista Anna Oxa ha con l’azienda Rai.