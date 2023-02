Festival di Sanremo, Fedez attacca Anna Oxa: ” É stata maleducata”

Fedez non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome del marito di Chiara Ferragni è tornato ad occupare le principali pagine di gossip. Il motivo? Ieri sera, durante una diretta Instagram trasmessa con la pagina ‘Trash Italiano’, il rapper si è lasciato andare ad una confessione su Anna Oxa. Ecco cosa avrebbe fatto la Big in gara al Festival di Sanremo.

Fedez contro Anna Oxa. Ieri sera il cantante ha raccontato un retroscena di cui la cantante si sarebbe resa protagonista. Proprio per il suo comportamento, il marito di Chiara Ferragni ha definito l’artista come ‘maleducata‘.

Stando alle parole di Fedez, pare che Anna Oxa non avrebbe rispettato la scaletta delle prove previste per la quarta serata del Festival di Sanremo, non aspettando il suo turno e saltando quindi la fila. Queste sono state le parole del rapper a riguardo:

C’era una sceletta di artisti che dovevano fare le prove. Lei è arrivata e ha saltato la scaletta: stavamo aspettando il nostro turno, ed eravamo in tanti. Lei è arrivata ed è passata davanti a tutti. È stata molto maleducata, volevo dirglielo ma l’ho vista e ho lasciato perdere. Domani lo saprà? Non me ne frega un c***o.

E, continuando, il marito di Chiara Ferragni ha aggiunto:

Puoi essere David Bowie, puoi essere chi c***o vuoi. Chi sei per scavalcare il posto agli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te. Mia moglie mi ha detto che non devo dire così. È una grande artista e la rispetto, però ci sono dei comportamenti…

Al momento Anna Oxa ha deciso di non replicare alle parole spese da Fedez sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Risponderà l’artista all’attacco del cantante? Staremo a vedere.