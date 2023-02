Festival di Sanremo, Fedez e gli Articolo 31 fanno un appello a Giorgia Meloni

L'appello fatto in diretta alla Premier dai tre artisti non è passato inosservato: ecco perché

Ieri sera il Festival di Sanremo ha dedicato la serata ai duetti e alle cover. I 28 Big in gara si sono esibiti con altri artisti per portare sul palco dell’Ariston brani che hanno fatto la storia della musica. Tra i tanti protagonisti non possiamo non citare Fedez e gli Articolo 31 i quali, durante la loro esibizione, hanno fatto un appello in diretta a Giorgia Meloni.

L’esibizione di Fedez e degli Articoli 31 sul palco dell’Ariston si è rivelata un vero e proprio successo. I tre artisti hanno portato sul palco dell’Ariston un medley dei brani della band che hanno fatto la storia della musica, soprattutto negli anni ’90 e 2000.

Tra le canzoni cantate da Fedez e gli Articoli 31 non è passata di certo inosservata ‘Ohi Maria’. É proprio durante il pezzo che Fedez, J-Ax e DJ Jad hanno fatto un appello alla Premier Giorgia Meloni. I tre, infatti, si sono avvicinati e hanno rivolto alla Meloni queste parole:

Italian duo Articolo 31 with Italian singer Fedez perform on stage at the Ariston theatre during the 73rd Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 10 February 2023. The music festival will run from 07 to 11 February 2023. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Giorgia legalizzala.

Non è la prima volta che i tre artisti salgono su un palco per lanciare messaggi di questo tipo. Fedez, J- Ax e DJ Jad da sempre si battono per la legalizzazione della cannabis nel nostro Paese.

Qualche anno fa era stato proprio J- Ax a lanciare un messaggio al mondo della politica, suggerendo di legalizzare la cannabis. Queste sono state le parole che il rapper aveva pronunciato nel 2021 in merito a questo tema:

Politici, soprattutto Pd e 5 stelle,quand’è che vi date una svegliata? Essere oggi contro la legalizzazione significa essere sullo stesso livello dei terrapiattisti e di chi crede che Renzi sia di sinistra.

Il messaggio lanciato ieri sera da Fedez e dagli Articolo 31 sul palco dell’Ariston è uno degli argomenti più chiacchierati di queste ultime ore. I tre rapper hanno scelto uno dei calci più importanti d’Italia per inviare l’ennesimo messaggio riguardo la legalizzazione della cannabis.