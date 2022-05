Forse nessuno si sarebbe mai aspettato che J Ax e Fedez potessero fare pace, dopo il litigio ed il conseguenze divorzio artistico avvenuto nel 2018, dopo anni in cui il duo aveva dominato le scene musicali italiane. E invece è successo. Ieri i due sono apparsi in post Instagram, insieme, ed hanno anche annunciato un prossimo progetto che li vedrà di nuovo uniti.

Quello apparso ieri nei profili Instagram di J Ax e Fedez è uno dei post più inaspettati e sconvolgenti degli ultimi tempi, per quanto riguarda lo star system italiano.

I due, come si sa, fino a qualche anno fa erano grandi amici e sul palco insieme hanno dominato le classifiche musicali. Poi, nel 2018, subito dopo il maxi concerto di San Siro, si sono separati malamente per un presunto torto di Ax nei confronti di Federico.

Dalle parole del marito della Ferragni si intuiva la gravità della situazione e la quasi certa impossibilità che la frattura tra loro si risanasse.

La realtà, però, ha dimostrato di essere diversa. A 4 anni di distanza J Ax e Fedez sono tornati a parlarsi e, addirittura ad abbracciarsi.

Lo stesso Ax ha spiegato come è avvenuto il riavvicinamento:

Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena. La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio.