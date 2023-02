Festival di Sanremo, Gianni Morandi pronuncia una parolaccia in diretta: tutti non hanno potuto fare a meno di notarlo

Ieri sera è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover. La puntata è iniziata con Gianni Morandi che ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston con una tuta da jogging. Proprio in questo momento, però, il cantante si è lasciato andare ad un’espressione che tutti non hanno potuto fare a meno di notare. Ecco cosa ha detto il co-conduttore del Festival di Sanremo.

Gianni Morandi ha pronunciato una parolaccia in diretta nella serata di ieri? Le immagini che in queste ore stanno circolando sul web non lascerebbero alcun dubbio. Mentre stava facendo il suo ingresso con una tuta da jogging il cantante di ‘Fatti mandare dalla mamma’ non ha potuto fare a meno di pronunciare una parolaccia.

Il co-conduttore del Festival di Sanremo è stato immortalato mentre era impegnato a correre con l’intento di raggiungere il palco. Poiché però qualcosa ostacolava la sua corsa, Gianni si è lasciato andare ad un’espressione che tutti non hanno potuto fare a meno di notare.

Queste sono state le parole dell’artista:

Tu… ca**o fammi passare.

Dal momento che aveva il microfono acceso, tutti hanno sentito quanto detto dal cantante, commentando poi le sue parle sul web.

Tra le tante parole scritte a riguardo, possiamo leggere:

Non Gianni Morandi che “oddio c***o fammi passare” in diretta nazionale il male che mi sento.

Per tutti ormai Gianni è considerato il vero eroe di questa edizione del Festival di Sanremo.

Gianni Morandi eroe del Festival di Sanremo: il motivo

La presenza di Gianni Morandi come co-conduttore del Festival di Sanremo è stata promossa a pieni voti da tutti. C’è da dire che in queste serate il cantante è riuscito a padroneggiare, insieme ad Amadeus delle situazioni spiacevoli.

Tra le tante, c’è sicuramente quella vissuta da Blanco nella prima serata del Festival. Dopo che l’artista ha distrutto la composizione floreale presente sul palco, Gianni Morandi si è messo a pulire tutto con una scopa, rendendosi un grande esempio per tutti.