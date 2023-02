Festival di Sanremo, Lorella Cuccarini: brusca caduta nelle prove

Sfortunato incidente per Lorella Cuccarini durante le prove della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. La showgirl affiancherà Olly sulle note del suo celebro pezzo La notte vola. Per l’occasione ha deciso di coinvolgere il suo ex allievo Alessandro Cavallo, seguito quando ad Amici di Maria De Filippi esercitava il ruolo di coach di ballo. La coreografia è firmata da Elena D’Amario.

Lorella Cuccarini, brusca caduta nelle prove

Da consuetudine, i performer hanno cercato di oliare i meccanismi. Qualcosa è andato, però, storto secondo l’agenzia di stampa Adnkronos. Da un articolo si apprende che Lorella Cuccarini sarebbe caduta rovinosamente, sbattendo il viso contro il pavimento, mentre si esibiva su tacchi vertiginosi. Tacchi da lei stessa mostrati in un post sul profilo personale di Instagram.

Nonostante ciò, non avrebbe riportato particolari danni. Da navigata professionista si sarebbe rimessa presto in piedi e avrebbe portato a termine la performance. Con ironia, avrebbe chiuso il tutto sottolineando il brusco volo.

Attraverso i canali social ufficiali l’artista ha invitato gli ammiratori a sintonizzarsi stasera per seguire lei e Olly. Lei e l’intero gruppo partecipano alla kermesse canora con entusiasmo, desiderosi di regalare il migliore spettacolo possibile ai telespettatori e al pubblico in sala di Sanremo. Sono onorati di avere tale opportunità e cercheranno di ripagare con una prestazione degna del prestigioso palcoscenico.

Ha, quindi, definito Olly un talento brillante: l’ha immediatamente colpita sia per le doti artistiche che per il carattere, solare e positivo. Saranno in totale accompagnati da quattro ballerini.

Non abbiamo dubbi sul fatto che terranno fede le attese. Le capacità di entrambe saprà fare la differenza e sarà interessante vedere delle esponenti di differenti generazioni collaborare tra loro.

In totale gli artisti impegnati stasera saranno 56 come sottolineato da Amadeus all’inizio della puntata, comprensivo di nomi del calibro di Eros Ramazzotti, Elisa e Biagio Antonacci.