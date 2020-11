Uno scivolone che pesa. Ficarra e Picone sono, senza ombra di dubbio, uno dei migliori duo comici dello spettacolo italiano. Purtroppo a volte pure loro commettono errori, e, se ci mettiamo di mezzo l’attenzione riposta dal web, per una semplice battuta mal riuscita, si scatena il finimondo.

Ficarra e Picone scherzano sul GF Vip ed è caos

Nell’arco delle scorse ore sui social network, e non solo, sono scoppiate delle polemiche su una frase scappata a Ficarra e Picone. I conduttori di Striscia la Notizia, infatti, hanno scherzato sul GF Vip, scatenando un vero e proprio caos.

Libertà di pensiero e opinione

Il successo continuamente riscosso da Striscia la Notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, autorizza qualche sgarro in più, qualche “permesso speciale”.

Mentre in altri programmi vigono delle precise regole, in segno di rispetto dell’azienda di Cologno Monzese e di tutti coloro che ci lavorano, Striscia gode della possibilità di ironizzare pure su certi format del colosso radiotelevisivo, diretto dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Non potrebbe essere altrimenti, in quanto la libertà di pensiero e di opinione è uno dei valori fondanti dello show.

Fenomeni estremi

La sferzante uscita di Ficarra e Picone è partita dalla consueta presa in giro del reality nella Casa più spiata d’Italia, in cui sono finiti di mezzo i fenomeni meteorologici estremi. Ilarità scoppiata mentre era praticamente ancora in corso l’allerta per le popolazioni colpite dall’alluvione in Sardegna, che ha provocato morti, dispersi e ingentissimi danni.

Ficarra e Picone: una frecciatina di troppo

Picone ha desiderato portare alla luce de numeri di cui non era al corrente (e, come lui, parecchi telespettatori): in dieci anni ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi in Italia. Il suo ‘socio’ Ficarra ha commentato che nella lista ci si potrebbe pure aggiungere il Grande Fratello Vip. Quella – ha concluso – è una tragedia enorme, una devastazione. Al di là delle intenzioni del palermitano, l’atto di leggerezza rischia di causare infinite discussioni.