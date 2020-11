Drammatico incidente accaduto nella giornata di ieri in Sardegna. Hannes Hofer, istruttore di arrampicata ed esperto climber, originario del Sud-Tirol, è morto. Il ventisettenne si era recato nei pressi di Baunei, per arrampicarsi sulla parete di Pedra Longa, un guglia a strapiombo sul mare alta 128 metri. Inutile l’intervento dei soccorsi giunti sul posto in elicottero.

Credit: Facebook

Un vero dramma quello che ha colpito un giovane di 27 anni altoatesino. Il climber si era recato in Sardegna per scalare, insieme al suo gruppo, un guglia calcare situata nei pressi del comune di Baunei.

Durante l’arrampicata, il giovane ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa venti metri. I primi a lanciare l’allarme sono stati proprio i suoi compagni di avventura, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Pedra Longa – Baunei

I primi a giungere sul posto sono stati i tecnici del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Nel giro di pochi minuti sono arrivati anche gli operatori del 118 a bordo di un elisoccorso. Dopo averlo caricato sul mezzo, lo stavano trasportando all’ospedale di Santa Maria Navarrese. Mentre erano in volo i soccorritori hanno provato a rianimare il giovane, non riuscendo però a compiere il salvataggio. Il trauma della caduta era troppo grave e per il giovane, che aveva battuto la testa, non c’è stato nulla da fare.

Il comune di Baunei e ha pubblicato su Facebook un post di condoglianze per la famiglia del ragazzo:

Oggi ha perso la vita Hannes Hofer, giovane ventisettenne, climber appassionato e assiduo frequentatore del nostro territorio. Giunga alla sua famiglia e alla comunità di Tiles la nostra sincera condoglianza. Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e la comunità tutta di Baunei e Santa Maria Navarrese.

Anche la sorella di Hannes Hofer morta arrampicandosi

Credit: Facebook

Una famiglia distrutta, quella del ragazzo vittima di questo tragico incidente. Purtroppo, per loro, non è stata la prima volta. Nel 2016, infatti, la sorella di Hannes, Helene, aveva perso la vita in un episodio analogo.

La ragazza, che all’epoca del fatto aveva 27 anni come il fratello, con Hannes condivideva anche la passione per l’arrampicata. Si trovava a Siusi, in Trentino Alto Adige e stava scalando Cima Santer. Dopo aver perso l’equilibrio è precipitata per 300 metri, morendo sul colpo.