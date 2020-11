Quando mai si concluderà il Grande Fratello Vip 5? Un tempo gli 883, alla domanda su chi avesse ucciso l’Uomo Ragno, cantavano: “Non si sa”. Ebbene, oggi abbiamo un nuovo interrogativo a cui è impossibile trovare risposta! Nell’ultima puntata andata in onda del reality show, Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini della Casa più spiata d’Italia che il programma è stato allungato di ben due mesi.

Grande Fratello Vip fino all’8 febbraio e (forse) pure oltre!

Anziché terminare nel mese di dicembre, come da accordi inizialmente pattuiti, i dirigenti di Cologno Monzese, convinti dagli ottimi ascolti, hanno optato per la messa in onda del programma di Canale 5 fino al mese di febbraio. Il giorno X, quella indicata direttamente dal conduttore ai vipponi, era l’8 febbraio.

In odore di rinvio

Perché diciamo “era” anziché “è”? Perché forse l’appuntamento conclusivo subirà un ulteriore rinvio. La notizia è ancora in attesa di conferma, perciò tutto può essere, ma già ci immaginiamo le reazioni dei partecipanti all’eventuale comunicato!

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è, numeri alla mano, un grandissimo successo. La fiducia nuovamente riposta nel direttore di Chi ha dato i frutti sperati, vista la calorosissima accoglienza del pubblico, molto attivo pure sui social.

C’è altro nettare da spremere

Evidentemente i piani alti del Biscione hanno sentito che ci fosse ancora altro nettare da spremere dal vitigno. Così hanno esteso il GF Vip fino all’8 febbraio. E se non lo considerassero abbastanza? Emerge, infatti, un incredibile scenario dalla recente news pubblicata sul portale BiccyF.

Grande Fratello Vip: un’edizione da record

Secondo quanto si apprende, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato della compagnia, avrebbe disposto di raddoppiare la messa in onda a dicembre di sabato sera (sostituirà Tu Si Que Vales, che ha appena incoronato il campione della settima stagione) e, fra l’altro, aggiunto una settimana in più, decretando la fine per il 15 febbraio e portando a 155 i giorni complessivi di permanenza, rendendola, per ampio margine, l’edizione più lunga mai realizzata.