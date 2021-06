Filippo Bisciglia e il papà in difficoltà. Il conduttore di Temptations Island ha deciso di affidare ai social un messaggio davvero molto dolce e delicato. Non parla quasi mai della sua famiglia, ma in questo caso ha deciso di fare una piccola eccezione. Cosa ha scritto il celebre presentatore italiano e perché ha deciso di condividerlo con la sua platea di follower?

Filippo Bisciglia su Instagram ha deciso di pubblicare una bellissima foto che lo ritrae da bambino insieme al padre Piero e alla mamma Elisabetta, mandando ai genitori un messaggio di incoraggiamento. Pare che stiano vivendo un momento molto difficile e lui vuole star loro accanto anche in questo modo.

Il conduttore di Temptation Island sta attraversando un periodo d’oro al lavoro. Da mercoledì 30 giugno tornerà al timone del programma televisivo. Ma non dimentica chi gli è sempre stato accanto e che in questo momento sta attraversando un momento non proprio bello della sua vita.

Il 44enne non spiega nel dettaglio quello che stanno attraversando papà Piero e mamma Elisabetta, com’è giusto che sia per mantenere intatta la loro privacy. Però ha deciso di inviare il suo supporto pubblico, che si unisce a quello privato, attraverso i social.

Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa … Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme … Papà ti amo ❤️ … P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente… #tiamo #papá #insieme

Filippo Bisciglia, papà e mamma chi sono?

I genitori del conduttore Mediaset sono oggi in pensione. Il padre faceva il rappresentante di abbigliamento per uomo. E aveva anche un negozio. La madre, invece, lavorava come impiegata in una ditta.

Filippo ha anche una sorella, che lavora come ragioniera in uno studio di commercialisti. Oggi lui è fidanzato con Pamela Camassa, che di lavoro fa la showgirl.