Eletta la nuova Miss Italia: non succedeva da 27 anni, ecco dov’è andata la corona

Martina Sambucini è la Miss Italia 2020. Occhi verdi, capelli castani, 1 metro e 77 di altezza, la 19enne trionfa nel concorso di bellezza, che, per la prima volta dal 1959, si è svolto nella Capitale, presso il Polo Culturale Spazio Rossellini.

Miss Italia: 23 concorrenti

In un’atmosfera decisamente diversa dalle consuete edizioni, senza pubblico, e in piena ottemperanza al protocollo sanitario anti Coronavirus, con distanze e mascherina, la giovane, nata a Frascati, dove vive, ha avuto la meglio sulle altre concorrenti, selezionate nel corso di un lungo casting nazionale: 21, in rappresentanza di ciascuna Regione (l’Emilia Romagna ne ha portate, Miss Emilia e Miss Romagna), oltre Miss 365 e Miss Roma.

Giuria e conduzione

I componenti della giuria, e anche gli unici presenti alla manifestazione insieme a Patrizia Mirigliani, erano: l’attore Paolo Conticini (il presidente); la Miss Italia 1999 Manila Nazzaro; l’attrice Chiara Ricci; il medico Raul d’Alessio; la fotografa Tiziana Luxardo; il modello Akash Kumar, ospite “non votante”.

A condurre l’evento, seguito dal pubblico in diretta streaming sulla pagina Facebook di Miss Italia, il presentatore Alessandro Greco, affiancato da Margherita Praticò.

Brilla la tipica bellezza italiana

Sul secondo gradino del podio un’altra romana: la 25enne Beatrice Scolletta, nata nella Città Eterna ma residente a Nettuno, occhi marroni, capelli castani e alta 1.79 m. Terza, infine, la 22enne Alice Leone, Miss Liguria che vive a Taggia. Anche lei occhi marroni, capelli castano scuro e alta 1.70 m. Ha brillato la canonica bellezza italiana – come sottolinea Patrizia Mirigliani – in un’edizione che guarda con fiducia al futuro, rappresentando pure una forma di incoraggiamento per molte persone.

Miss Italia: spezzato un tabù lungo 27 anni

La nuova reginetta, Martina Sambucini, ha due fratelli (Ilaria e Gianmarco, rispettivamente di 16 e 9 anni), un diploma al liceo linguistico e ora studia psicologia del marketing all’università. È fidanzata, ama cucinare e ambisce al mondo delle passerelle di alta moda. Dopo 27 anni la corona della più bella d’Italia torna dunque a Roma: nel 1993 si impose Arianna David, oggi opinionista fissa di Mattino 5 di Federica Panicucci.