Un anno fa la gioia per la nascita dell piccolo Edoardo, oggi Filippo Inzaghi e Angela Robusti attendono con ansia una femminuccia

Nella giornata di ieri i tanti sostenitori di Filippo Inzaghi, ex calciatore di Milan, Juventus e nazionale italiana, hanno appreso dal loro beniamino una bellissima notizia. Angela Robusti, la donna con cui Pippo è legato ormai da molto tempo, è incinta per la seconda volta. Ad un anno di distanza dalla nascita del piccolo Edoardo, i due ora si preparano ad accogliere in casa la piccola Emilia.

Credit: pippoinzaghi – Instagram

Filippo e Angela sono legati indissolubilmente ormai da molto tempo. Lui non ha bisogno di grandi presentazioni. È infatti considerato uno dei calciatori più importanti e vincenti degli ultimi decenni.

Lei è una modella e wedding planner, con non poche esperienze anche nel mondo dello spettacolo. Nel 2012 era arrivata in finale a Miss Italia e successivamente era stata una delle corteggiatrici di Luca Onestini e Uomini e Donne.

Tra i due ci sono 17 anni di differenza. Lui ne ha 49 e lei 32, ma questo non sembra affatto essere un ostacolo per un amore che sembra sempre più puro e forte.

Un amore che esattamente un anno fa, è stato coronato con l’arrivo in casa del piccolo Edoardo, il loro primo figlio insieme. Una gioia davvero incredibile quella dell’allenatore 48enne e della modella 31enne. Un vero sogno che si è avverato.

Presto nascerà la seconda figlia di Filippo Inzaghi

Credit: pippoinzaghi – Instagram

Nel giorno del primo compleanno del loro bambino, che si è festeggiato lo scorso 23 ottobre, Filippo Inzaghi e Angela Robusti hanno deciso di cogliere l’occasione per dare un importante annuncio.

La cicogna ha infatti deciso di tornare presto nella loro casa, a portare questa volta una femminuccia, una sorellina per Edoardo che si chiamerà Emilia.

Sui propri profili Instagram, l’ex calciatore e la modella hanno pubblicato delle bellissime foto di coppia scattate durante il gender reveal party organizzato in casa loro.

Credit: pippoinzaghi – Instagram

A farla da protagonista il colore rosa, il colore che per l’appunto avrà il fiocco. Nella didascalia i due hanno esternato tutta la loro felicità e svelato anche a che punto della gravidanza si trova Angela.