Filippo Magnini positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Positività al Coronavirus anche per un noto campione di nuoto, passerà il Natale in isolamento

Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di un noto campione di nuoto. Si tratta di Filippo Magnini il quale è risultato positivo al Coronavirus. A dare il brutto annuncio è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram. Il celebre campione dovrà trascorrere le vacanze natalizie in isolamento.

Il Coronavirus continua a far paura e adesso tra i tanti personaggi famosi ha colpito anche Filippo Magnini, il famoso nuotatore italiano. Quest’ultimo si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social attraverso il quale ha mostrato tutto la sua angoscia di non poter trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia.

Filippo Magnini è costretto a trascorrere il Natale lontano dalla sua fidanzata Giorgia Palmas e dalla sua bambina. Lui stesso lo ha comunicato a tutti i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram in cui non ha parlato di particolari sintomi ma solo di tanta amarezza.

Con queste parole il celebre campione di nuoto ha dichiarato di essere risultato positivo al Coronavirus:

Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia, spero di non aver contagiato nessuno. Mi sono messo subito in isolamento. Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti

In seguito, il nuotatore ha rivolto un pensiero per la propria famiglia, in particolare per la sua compagna Giorgia Palmas e la sua figlia Mia:

Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10gg mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore Giorgia Palmas mi rende triste ma non è concesso mollare. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo.

Tuttavia, non è la prima volta che il Covid-19 sconfigge i piani di Filippo Magnini. Lo scorso 25 settembre è diventato papà di una bellissima bambina. Il nuotatore doveva unirsi in matrimonio con Giorgia Palmas quest’anno ma la pandemia ha impedito alla coppia di sposarsi.