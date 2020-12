Filippo Nardi ancora nell’occhio del ciclone dopo le battute sessiste su Maria Teresa: “Mi ha chiesto di abortire”

Mentre il web reclama a gran voce un provvedimento esemplare per le assai poco felici battute di Filippo Nardi su Maria Teresa Ruta, tra le pagine del settimanale Nuovo le dichiarazioni bomba di Veronica Graf mettono ulteriormente alla gogna il disc jockey.

Filippo Nardi: enorme freddezza

Difatti, l’ex gieffina ha ammesso non solo di aver avuto una love story con lui ma addirittura di essere rimasta incinta del suo bambino. Tuttavia, anziché starle vicino, con enorme freddezza Nardi le avrebbe chiesto di abortire.

Sì alla relazione, no al figlio

Il dramma è stato di tale portata che la giovane imputa a Filippo Nardi di averle rovinato la vita. Per colpa sua oggi non vorrebbe più avere niente a che fare con gli uomini. Inoltre, ha confidato di aver provato ammirazione nei confronti di Filippo fin da quando era piccola. Lo aveva seguito nella Casa del GF e lo riteneva l’uomo dei sogni finché non si erano incontrati.

Secondo la versione della Graf, dopo avergli comunicato di essere in dolce attesa, il dj le avrebbe “ordinato” di non tenere il piccolo. Voleva una relazione con lei e non un figlio. Veronica ha spiegato di ritenere doveroso far sapere alla gente che uomo è e come si è comportato.

La decisione sbagliata

Durante la chiacchierata, Veronica Graf ha rivelato di essersi poi pentita di aver ascoltato Filippo Nardi e, dunque, di avere abortito. Sa di aver sbagliato e darebbe qualunque cosa per poter fare retromarcia e prendere un’altra decisione, ma all’epoca non se la sentiva di crescere un figlio da sola: sul conto corrente aveva mille euro e la sua famiglia non riusciva a sostenerla.

Filippo Nardi sulla ‘black list’

Così il 27 settembre la Graf è volata a Palma di Maiorca con un’amica. In ospedale le hanno dato una pastiglia per interrompere la gravidanza. Con Filippo si è chiusa lì: non poteva più stare con lui e l’ha cancellato dalla sua vita.