Quanto guadagnano Guendalina Tavassi, Giulia De Lellis e Rosa Perrotta: le cifre sono stratosferiche

Se tante giovani ambiscono a diventare influencer un giorno, tipo Giulia De Lellis, Rosa Perrotta o Guendalina Tavassi, i motivi sono facilmente comprensibili: poco lavoro, tanti soldi. Anche se sul primo punto ci sarebbe da obiettare (non diventi certamente la Chiara Ferragni di turno se manchi di un valido progetto imprenditoriale dietro), concentriamoci sul secondo aspetto. I guadagni percepiti dalle star del web.

Le entrate di Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi

Tutte partite dal mondo televisivo – con Uomini e Donne e il Grande Fratello – oggi sono ognuna delle affermate influencer. Ma a quanto ammontano le loro entrate?

La situazione economica

Ad interessarsi della loro situazione economica ci ha pensato Very Inutil People, che ha riportato la testimonianza di una giovane imprenditrice, la quale ha contattato le tre influencer per sponsorizzare il suo neonato brand.

La ragazza ha poi divulgato le risposte dello staff delle dirette interessate sui social network, scatenando accese polemiche. C’è chi non vede nulla di sbagliato nel lavoro in questione e chi lo ha invece totalmente bocciato, tanto da faticare a percepirlo in quanto tale.

Fuori i numeri

Quali cifre si parla nel caso di Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi? Stando alle indiscrezioni trapelate, la meglio retribuita sarebbe l’ex fidanzata del deejay veronese Andrea Damante. Pare che la vulcanologa chieda circa 10 mila euro a post o per tre stories consecutive. Invece, Rosa Perrotta rimarrebbe entro 3 mila euro a post e 2.500 a storia. Più economica Guendalina Tavassi, che pretenderebbe ‘appena’ 2 mila euro a storia.

Giulia De Lellis: quasi il doppio dei follower

Numeri rilevanti, che rendono il mondo delle web influencer un lavoro in piena regola. Con ogni probabilità il prezzo dipende molto dalla popolarità del personaggio in questione nonché dal numero dei follower. Giulia De Lellis può vantare quasi 5 milioni di seguaci, contro i 2 milioni e 700 mila di Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi insieme.