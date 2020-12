Finita l’amicizia tra Belen Rodriguez e Mattia Ferrari? La verità

A seguito della seconda rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha ampliato i suoi orizzonti di conoscenze. In particolare, nel corso di questa estate ha stretto amicizia con Mattia Ferrari. Durante le vacanze estive, i due sembravano inseparabili ma sembra che ad oggi la loro amicizia sia finita. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Cosa è accaduto al rapporto d’amicizia tra Belen Rodriguez e Mattia Ferrari? Per tutta la durata dell’estate, i due si sono mostrati al web più uniti che mai. Gli abbiamo visti impegnati in serate assieme, vacanze assieme, interi pomeriggi trascorsi a fare shopping e alla fine più nulla. Infatti, ad oggi i due non sono più amici.

Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Belen Rodriguez e Mattia Ferrari avrebbero chiuso ogni tipo di rapporto. Adesso la showgirl è impegnata seriamente nella sua relazione con un altro uomo: Antonino Spinalbese, la persona con cui sembra aver trovato finalmente la serenità.

Tuttavia, è intervenuto lo stesso Mattia Ferrari il quale ha deciso di lasciare un suo commento in merito alla vicenda sulla sua amicizia con la modella. Con queste parole il ragazzo ha spiegato:

È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine.



Dunque, Belen Rodriguez dopo aver ufficializzato il suo fidanzamento con Antonino Spinalbese ha deciso abbandonare alcuni suoi vecchi rapporti. Probabilmente, la modella argentina sarà alla ricerca di una nuova dimensione che la renda sempre più felice, così come è successo con il suo nuovo fidanzato.

Ad oggi la showgirl sembra aver completamente dimenticato Stefano De Martino, l’uomo da cui ha avuto suo figlio Santiago. Tuttavia l’hairstaylist di Milano ha un bellissimo rapporto con quest’ultimo. Infatti, circa un mese fa, li abbiamo visti insieme giocare al parco e scattare alcune fotografie. Antonino Spinalbese sarà finalmente quello giusto? Non ci resta che scoprirlo!