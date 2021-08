Fiocco azzurro in casa della coppia di cantanti diventati famosi grazie al talent show di Canale 5, Amici. Giacomo Paci e Ylenia Morganti, che si sono conosciuti proprio dietro alle quinte dello show condotto da Maria De Filippi, hanno abbracciato, qualche giorno fa, il loro secondo bambino. A dare l’annuncio della nascita del piccolo Pietro Enea, ci hanno pensato proprio i neo genitori.

Amici, il programma condotto con estremo successo da Maria De Filippi, è da anni il teatro dove nascono i sogni di gloria di decine e decine di giovani artisti italiani. Qualche volta, come in questo caso, non sono solo i sogni a nascere lì dentro, ma anche degli amori.

Credit: ilpacigram – Instagram

Giacomo Paci aveva partecipato all’edizione 2013\2014, mentre Ylenia Morganti a quella precedente, quella del 2012\2013. Sebbene le loro esperienze nella gara non siano andate alla grande, si può benissimo dire che loro hanno vinto lo stesso. Hanno vinto perché hanno trovato l’amore che sembra essere quello di una vita intera.

Nel 2017, precisamente il 27 agosto, Giacomo e Ylenia hanno anche deciso di compiere il passo del matrimonio. Per celebrare il giorno più importante della sua vita, il giovane cantante di Prato aveva pubblicato sul suo account Instagram uno scatto del primo bacio con Ylenia. Foto alla quale aveva aggiunto una dolcissima didascalia:

Ho pianto tanto. Ma è la cosa più bella che potessi fare nella vita. Eternità!

L’annuncio di Giacomo Paci

Credit: ilpacigram – Instagram

Nel settembre del 2018, Giacomo e Ylenia hanno scoperto che la loro famiglia di sarebbe presto allargata. Nel 2019, quindi circa due anni dopo il matrimonio, è nata la prima bambina della coppia.

Oggi, anzi ieri, sabato 7 agosto, la famiglia Paci Morganti si è allargata ancora. Anche in questo caso i genitori avevano pensato di urlare al mondo la gioia alla scoperta della gravidanza.

Decisione presa anche al momento della nascita, quando sul profilo di Giacomo sono apparse le foto scattate subito dopo il parto del piccolo Pietro Enea. Queste le parole del cantante:

Welcome Pietro Enea 💚 adesso saremo in 4 a divertirci come pazzi ✨ Mamma @yleniamorganti grazie per la forza della natura che sei e per la tua capacità di non soccombere alle tempeste.

Anche Ylenia ha voluto pubblicare una foto sul suo profilo. Scrivendo del suo immenso amore verso il suo secondo bambino appena nato.