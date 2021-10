Fiore d’arancio per Lapo Elkann: nozze segrete per l’imprenditore che sposa la sua dolce metà

Fiori d’arancio per Lapo Elkann. É di queste ore, infatti, la notizia secondo cui il noto imprenditore sarebbe convolato a nozze con la compagna Joana Lemos. I due hanno celebrato un matrimonio top secret in Portogallo, paese natale della donna. Proprio qui, dunque, la coppia ha pronunciato il fatidico sì.

Questo sembra essere un periodo davvero d’oro per Lapo Elkann che ha finalmente trovato quella felicità tanto sperata. Il noto imprenditore, infatti, ha celebrato i fiori d’arancio con la sua compagna tramite una cerimonia segreta in Portogallo, diventando dunque marito e moglie.

In una recente intervista Lapo Elkann aveva dichiarato il forte desiderio di convolare a nozze e costruire una famiglia insieme alla sua compagna. In quell’occasione, dunque, il noto imprenditore aveva dichiarato:

Joana è la miglior donna che posso desiderare di avere accanto, la amo come mai prima. Mi aiuta e mi sostiene sempre! Non potevo desiderare nulla di meglio nella mia vita.

Nonostante abbiano vissuto la loro privata sempre nel massimo della riservatezza, sono molti i fan della coppia a voler conoscere dettagli più precisi riguardo il matrimonio che si è celebrato in gran segreto in Portogallo.

Ricordiamo che nel 2019 Lapo Elkann è rimasto vittima di un incidente a Tel Aviv dove ha quasi rischiato di perdere la vita. Dopo il dramma, l’imprenditore ha dichiarato come tutto ciò ha contribuito a cambiare la sua vita. Queste sono state le sue parole:

E ancora:

Ho avuto varie peripezie ed è inutile nasconderlo, i miei alti e bassi sono di dominio pubblico e, dopo quello che mi è successo in Israele ho avuto una spinta in più. Nella vita niente ti è regalato e niente è semplice, ci sono stati momenti dove dentro di me avevo buchi giganteschi.