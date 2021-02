Lapo Elkann, avete mai visto la sua casa? Eccentrica, moderna e ricca di cimeli, non riuscirete a credere a cosa ha affisso sulle pareti della camera da letto

Lapo Elkann vive in una splendida casa nel cuore di Milano in Porta Ticinese, un appartamento eccentrico e moderno.

Lapo Elkann è il rampollo di casa Agnelli, conosciuto anche per aver condotto una vita spericolata in questi anni. Noto imprenditore, presidente e fondatore nonché maggiore azionista di Italia Independent group, Lapo è molto conosciuto anche all’estero. Nipote del noto industriale Avv. Gianni Agnelli, è conosciuto anche per essere stato protagonista delle cronache rosa in questi anni per delle vicissitudini personali.

Dopo aver conseguito gli studi a Parigi ed a Londra, Lapo è entrato a far parte dell’azienda di famiglia. Ha una linea di abbigliamento, di accessori e design completamente personalizzabile. Da qualche tempo, il rampollo di casa Agnelli è andato a vivere a Milano. La sua casa sembra essere all’insegna dello stile e della modernità. E voi, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Lapo Elkann

Lapo è appassionato di moda, ama il design e lo stile pop. La sua casa si trova nel cuore del capoluogo lombardo, in Porta Ticinese. Il rampollo ha deciso di arredare il suo appartamento seguendo uno stile pop. Il colore preferito è il blu in tutte le sue sfumature. Sia le pareti che molta tappezzerie e decori seguono questa colorazione.

All’interno delle quattro mura domestiche, si trova praticamente di tutto, tra cui anche i cimeli che riprendono il gusto di Lapo ed anche molte foto e ricordi di famiglia. In camera da letto, il rampollo ha ad esempio un affresco davvero enorme che ritrae una marina. Ovviamente non può mancare una palestra, visto che è un uomo che cura molto il suo corpo.

Pare che Lapo inizi la sua giornata con un duro allenamento. Così come le altre stanze, anche il bagno è molto eccentrico, con parquet in legno ed una grande e colorata stampa appesa sul muro. Sembra che la stanza preferita da Lapo Elkann sia la cucina.

Molto spesso il nipote di Gianni Agnelli ama pubblicare sui propri social dei selfie direttamente dalla sua cucina. Questa è arredata secondo uno stile moderno, con piastrelle di colore blu e bianche, un grande schermo e tantissimi elettrodomestici. Essendo anche un grande appassionato di vino, non manca una cantina piuttosto rifornita.

