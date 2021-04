La maggior parte delle spose sogna un matrimonio in grande stile, altare e abito bianco, ma non Fiorella Mannoia. La cantante è da poco convolata a nozze con il compagno Carlo di Francesco, ma la piccola cerimonia si è tenuta non solo in intimità ma anche in gran segreto.

la cantante non aveva reso note le nozze se non qualche giorno prima, ma è stata un’unione breve ed intima. Solo ora Fiorella Mannoia spiega come mai ha scelto di sposarsi proprio in un periodo come questo in cui non è possibile fare grandi cose.

Non è stato solo l’amore che li lega, ma anche un’esigenza voluta da entrambi. La donna spiega: “Dopo 15 anni ci siamo detti: “perché no?”. L’abbiamo fatto in periodo Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito.“

Eravamo in 8-10, niente paparazzi. Al “vuoi tu prendere” ci scappava da ridere. Se cambia qualcosa? Solo la fede. E quando discutiamo posso minacciarlo: “Guarda che divorzio”.

Insomma, l’amore non ha età e loro due ne sono la dimostrazione. 67 anni appena compiuti lei e 41 lui, ma l’amore va proprio a gonfie vele. A nessuno dei due spaventa la grande differenza di età, anzi è proprio questo che li unisce:

Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione duri. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai

Non sono i primi nel mondo dello spettacolo: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ma anche Veronica Peparini e Andreas Muller sono una prova di quanto le relazioni funzionano se alla base c’è un rapporto solido e duraturo.